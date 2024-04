Parijs-Roubaix: last minute aanpassingen aan parcours, sommige kasseien zijn glibberig

De veelbesproken chicane die de organisatie van de wielerklassieker Parijs-Roubaix heeft neergelegd om de veiligheid te verbeteren, is een paar uur voor de start nog een keer aangepast.

De organisatie had eerst ijzeren hekken neergezet rondom de chicane die voor de ingang van het befaamde Bos van Wallers lag. Maar nu zijn de ijzeren hekken vervangen door plastic blokken die in de kleuren geel en zwart gespoten zijn. Dit ook weer om de veiligheid voor de renners te vergroten. IJzeren hekken doen bij valpartijen meer schade dan plastic blokken. Hieronder zie je hoe de chicane eruit ziet, maar nog wel met de ijzeren hekken.

Hoe zijn de kasseien?

Het heeft de afgelopen dagen veel geregend op het parcours van Parijs-Roubaix, maar de kasseien in het Bos van Wallers liggen er voorlopig goed bij. De stenen drogen steeds meer op en ook zijn er geen plassen meer te zien. Maar bij andere kasseistroken is het nog niet al te best.

Vooral de strook in Mons-en-Pévèle op 48 kilometer van de finish is nog glibberig van de modder en regen. De hoop is dat ook die strook nog wel verbetert voordat de renners daar aankomen halverwege de zondagmiddag.

Topfavoriet Van der Poel over gevaar

Mathieu van der Poel liet zich vrijdag nog in duidelijke woorden uit over de nieuwe 'veiligheidsmaatregel' in Parijs-Roubaix. "Het is goed dat er iets anders geprobeerd wordt", zei de wereldkampioen. "Maar volgens mij is de chicane niet de juiste oplossing. Het Bos van Wallers is zeker één van de gevaarlijkste passages in het seizoen, maar iets doen om toch maar iets te veranderen is niet de correcte manier."

Voor Van der Poel is het zondag vooral zaak om heelhuids richting finish te koersen. De 29-jarige Nederlander wordt gezien als de absolute topfavoriet voor de zege. Vorige week won hij ook al op oppermachtige wijze de Ronde van Vlaanderen. De Belgische Lotte Kopecky won zaterdag de vrouweneditie van Parijs-Roubaix.