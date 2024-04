Weer pech voor Visma | Lease a Bike: Nederlands kampioen Dylan van Baarle niet aan de start van Parijs-Roubaix

Het zit de wielerploeg Visma | Lease a Bike niet mee. Een paar uur voor de start van Parijs-Roubaix moest een van de belangrijkste renners afzeggen. Het nieuws volgt op een week van pech, die de Nederlandse ploeg treft.

Dylan van Baarle, een van de beste wegkapiteins van het peloton, is niet fit en rijdt dus de klassieker niet. De 31-jarige renner won in 2022 zelf nog Parijs-Roubaix, maar staat dus nu niet aan de start. Dat is zonde, want hij is regerend Nederlands kampioen en dus zien we het rood-wit-blauwe kampioenstruitje niet in het peloton rijden.

Last minute

Het was echt een last minute beslissing, want een uur voor de afmelding deelde Visma nog een social media-post met Van Baarle als gezicht van Parijs-Roubaix.

Tweelingbroers enige Nederlanders

Met de afmelding van Van Baarle staan er nog maar zes Visma-renners aan de start: Eduardo Affini, Per Strand Hagenes, Christophe Laporte, Julien Vermote en de Nederlanders Tim van Dijke en Mick van Dijke. Zij zijn tweelingbroers.

Twee kopmannen kwijt door valpartijen

Visma kreeg in de Ronde van Baskenland ook al met pech te maken. Kopman Jonas Vingegaard kwam daar ernstig ten val en liep meerdere botbreuken op. De val van Vingegaard volgde weer op het nieuws dat Wout Van Aert zijn voorjaar kan vergeten door ook een heftige valpartij.

Vertrekkende kampioenenmaker

Daarnaast maakte ook de vertrekkende baas Merijn Zeeman bekend dat hij na dit wielerseizoen aan de slag gaat als algemeen directeur bij voetbalclub AZ in zijn woonplaats Alkmaar. Zijn vertrek was wel al bekend, maar is toch een aderlating. Onder zijn leiding groeide Jumbo-Visma uit tot de grootste ploeg in het peloton. Met als klap op de vuurpijl de dominantie in 2023, toen de gele brigade alle drie de grote rondes won: Primoz Roglic de Giro, Vingegaard de Tour en Sepp Kuss de Vuelta.

