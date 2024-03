Marianne Vos kan na geslaagde operatie meer genieten: 'Er zijn ernstiger dingen in het leven denkbaar'

De 36-jarige Marianne Vos is haar seizoen goed begonnen. Haar recente zeges in Omloop Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen zorgen voor hoge verwachtingen in de Ronde van Vlaanderen, komende zondag, en de rest van het wielerseizoen. Vos had "niet durven dromen" dat ze haar seizoen zo goed zou beginnen. Zeker niet vanwege de operatie die ze achter de rug heeft.

"Dat ik nu al twee overwinningen heb geboekt, is zeker heel bijzonder", aldus Vos in De Telegraaf. Na een maandenlange revalidatie is ze weer de oude en wint ze veel sneller dan gedacht. Vorig jaar augustus werd de Nederlandse geopereerd vanwege een vernauwing van een slagader in haar linkerbeen.

"Bij een dergelijke vernauwing is er sprake van minder doorbloeding, waardoor ik lange inspanningen slecht aankon. Het was aanvankelijk onzeker of een operatie de klachten zou verhelpen en of ik topsport kon blijven bedrijven. Daarom ben ik bij het nemen van mijn beslissing niet over één nacht ijs gegaan. Uiteindelijk heb ik geprobeerd me niet te druk te maken over de vraag of het goed zou komen. Er zijn ernstiger dingen in het leven denkbaar. Maar er was zeker ook opluchting toen bleek dat de operatie gelukt was, waardoor ik nu weer vrijuit kan fietsen."

Door haar goede start van het seizoen is Vos één van de favorieten voor de Ronde van Vlaanderen die ze in 2013 al eens won. "Natuurlijk wekken overwinningen in Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen verwachtingen, maar dat wil niet zeggen dat ik nu automatisch verzekerd ben van meer zeges", zegt Vos, die geen specifieke voorkeur heeft voor een koers die ze nog wil winnen.

"Ik start in de voorjaarsklassiekers telkens met de ambitie om zelf te winnen of mijn steentje bij te dragen om een ander van ons team te laten winnen. En of dat nu lukt waar ik eerder won of in een wedstrijd die nog niet op mijn erelijst staat, dat doet er eigenlijk niet toe. Ik kan nu wel meer genieten van een overwinning in plaats van direct te focussen op het volgende doel, zoals ik eerder in mijn carrière deed. Wat dat betreft ben ik meer in balans."

Olympische Spelen

Gezien haar huidige vorm is er ook nog een grote kans dat Vos komende zomer in actie komt op de Olympische Spelen in Parijs. Het zou haar vijfde deelname zijn aan de Spelen. "Ik zou er graag bij zijn", laat ze weten. "Maar het moet dan echt van meerwaarde zijn voor het team. Dat is iets waar ik me niet blind op wil staren, ik kan alleen laten zien dat ik de vorm ervoor heb. De concurrentie is moordend en de keuze is uiteindelijk aan bondscoach Loes Gunnewijk."

Op dit moment lijkt de renster met Lorena Wiebes, Ellen van Dijk en Demi Vollering de beste papieren te hebben. Na de Spelen gaat Tour de France Femmes van start in Rotterdam. Dat vindt Vos extra speciaal. "Dit wordt inderdaad een seizoen vol met hoogtepunten We hebben nu twee Tours voor vrouwen achter de rug en kunnen concluderen dat dit grootser is dan hoe we het jaren geleden hadden ingeschat. Dat we dit jaar de eerste paar dagen ook nog in Nederland rijden, maakt het extra speciaal."