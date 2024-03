Mathieu van der Poel blijkt te kloppen: Mads Pedersen verslaat wereldkampioen in Gent-Wevelgem

Mathieu van der Poel is zondag verslagen in Gent-Wevelgem. De wereldkampioen mocht samen met Mads Pedersen strijden om de overwinning, maar de Deen was hem in een onderlinge sprint te snel af. Voor Pedersen is het na 2020 de tweede keer dat hij de koers wint.

Van der Poel was vrijdag de sterkste in de E3 Saxo Classic en hoorde ook zondag bij de sterksten. Pedersen was de enige die hem kon volgen en de twee reden samen naar de streep. De Deen leek op de klimmetjes sterker, maar Van der Poel kon hem toch bijhouden. De Deen is op papier de betere sprinter en dat liet hij zien. Pedersen startte de sprint vanaf de kop en Van der Poel kwam er niet meer voorbij.

Koers gaat vroeg los

Van der Poel is er niet de persoon naar om rustig af te wachten en dat deed hij zondag dan ook niet. Het peloton dunde door waaiers al heel snel uit. Op 85 kilometer van de streep had Van der Poel genoeg gezien en voerde hij het tempo flink op. Hij kreeg vijf mannen met zich mee en ging op jacht naar koploper Jonathan Milan. De grootste concurrent in zijn groep was oud-wereldkampioen Pedersen.

Milan werd even later ingerekend en één voor één werden de mannen er door Van der Poel en Pedersen afgereden. Met nog 34 kilometer te gaan bleven de wereldkampioen en de Deen met z'n tweeën over. De voorsprong op het peloton lag de gehele tijd op ongeveer een minuut.

Pedersen leek op de beklimmingen de sterkste, maar de twee bleven bij elkaar en vochten het in een onderling sprintduel uit. De wereldkampioen van 2019 was daarin te sterk voor de wereldkampioen van 2023.

Nog twee Nederlanders in de top tien

De achtervolgende groep eindigde vervolgens op zestien seconden van het duo en het was de Belg Jordi Meeus die de laatste plaats op het podium pakte. Olav Kooij en Dylan Groenewegen eindigden ook bij de beste tien. Het Jachtluipaard van Numansdorp finishte als zesde en Groenewegen werd negende.

Ondanks dat er drie Nederlanders bij de beste tien eindigden, is het alweer even geleden dat er een Nederlandse man als winnaar over de streep kwam. Gerrit Solleveld was in 1989 de laatste die dat wist te presteren. Inmiddels al 35 jaar geleden.

Van der Poel

Van der Poel was tijdens het gehele veldritseizoen nauwelijks te verslaan en heeft die vorm ook meegenomen naar de weg. Hij won afgelopen vrijdag al de E3 Saxo Classic en hoorde dus ook zondag bij de sterksten in koers, maar moest zijn meerdere erkennen in Pedersen.

Van der Poel staat de komende weken ook aan de start bij de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. De wereldkampioen was vorig jaar de sterkste in de eerste twee koersen van dat rijtje.