Mathieu van der Poel soleert naar zege E3 Saxo Classic; Wout van Aert gaat onderuit

Het kan niet op voor Alpecin-Deceuninck. Nadat Japser Philipsen Milaan-San Remo en Brugge-De Panne won, heeft Mathieu van der Poel toegeslagen in de E3 Saxo Classic. In Vlaanderen soleerde de Nederlandse wereldkampioen vanaf een kilometertje of veertig naar de finish. Rivaal Wout van Aert ging onderuit en kwam te kort voor de eindzege.

Het was een enerverende koers in Vlaanderen. Een kopgroep kreeg al gauw de ruimte en die liep op tot maximaal zo'n vijf minuten. Met nog 80 kilometer voor de boeg door het regenachtige België ging het los. Van der Poel liet zijn over goede benen te beschikken en op de Taaienberg legde hij iedereen erop.

🚴🇧🇪 | De Taaienberg, de 'Boonen-berg'! Een eerste test voor de groten, daar gaat Mathieu van der Poel! 🇳🇱🌈 Niemand kan volgen... #E3SaxoClassic



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/jec6DrFnUt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 22, 2024

Echt wegrijden deed de Nederlandse wereldkampioen ook niet. Hierdoor ontstond er een barrage aan demmarages. Onder meer Mads Pedersen, Stefan Küng, Nils Politt en dus Van der Poel probeerden los te komen. Ondertussen kwam de kopgroep steeds dichterbij en brokkelde deze uiteindelijk ook helemaal af.

Valpartij Van Aert

Met nog iets meer dan 40 kilometer op de route ging het echt los. Van der Poel zette maar weer eens aan en achter hem probeerde Van Aert iets naar voren te komen. De Belg van Team Visma | Lease a Bike moest daarvoor uit de greppel komen en terug met zijn fiets op de kasseien springen. Hij bleef echter hangen aan de kasseien en viel. Ondertussen sloeg Van der Poel een gat van ongeveer een halve minuut.

🚴🇧🇪 | Op de Paterberg versnelt Van der Poel weer en het is Van Aert die valt! 😱😱😱 Is de koers nu beslist? #E3SaxoClassic



📺 Koers kijk je live op discovery+ pic.twitter.com/1zEyrCSkwt — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) March 22, 2024

Van Aert kon gelukkig door en dat was niet het enige: niet veel later was het de Belg die wegsprong uit de tweede groep. Het leek er zelfs even op dat hij bij Van der Poel ging komen, toen hij het gat terug had gekregen naar tien seconden.

Alhoewel Van Aert zijn Nederlandse rivaal af en toe niet ver van hem af zag rijden, werd het gat uiteindelijk toch alsmaar groter. Met nog twaalf kilometer te gaan reed Van der Poel één minuut voor op de man in het geel. Deze voorsprong gaf de wereldkampioen niet meer uit handen. Japser Stuyven werd tweede op ongeveer anderhalve minuut. Van Aert zat in zijn wiel en werd derde.