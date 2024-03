Mathieu van der Poel en Wout van Aert reageren op tweestrijd in E3 Classic: 'Flinke klap gemaakt'

Mathieu van der Poel en Wout van Aert vochten vrijdag weer een prachtige tweestrijd uit in de E3 Saxo Bank Classic. De Nederlander won, nadat de Belg een flinke val maakte tegen de kasseien.

Van der Poel was één van de sterkste renners die met nog 80 kilometer te rijden, aanzette op de Taaienberg. Echt wegrijden lukte de Nederlander echter nog niet want onder meer Mads Pedersen, Stefan Küng en Nils Politt probeerden ook nog te demarreren. Op 40 kilometer ging Van Aert onderuit toen hij uit een greppel moest komen, waardoor Van der Poel echt weg kon rijden en de race kon winnen.

'Mag ik trots op zijn'

Van der Poel was trots op zichzelf na de winst in de E3 Saxo Bank Classic. "Op de manier waarop ik heb gewonnen, mag ik trots zijn. Het ging beter dan ik had verwacht, Ik heb de koers hard gemaakt met een paar goede aanvallen en ben nog het meest blij met hoe ik alleen naar de meet rijd", vertelt Van der Poel tegen de NOS.

'Flinke klap gemaakt'

Van Aert was dus de schlemiel aan de eindmeet. De Belg was blij over zijn vorm, maar hij baalde enorm van zijn val. "De benen waren goed, over de vorm voor mijn val kan ik alleen maar tevreden zijn. Daarna werd het lastig, maar bleven de benen goed. Nu voelt mijn hele rechterkant stijf. Ik heb een flinke klap gemaakt op de kasseien."