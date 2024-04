Emotionele Roxanne Bertels schreeuwt haar vriend Mathieu van der Poel naar de winst: 'Held'

Mathieu van der Poel wist niet hoe snel hij zondagmiddag zijn vriendin Roxanne Bertels moest zoeken om zijn zege in Parijs-Roubaix te vieren. Dat had ze wel verdiend, want ze was vol emotie toen haar vriend de iconische wielerbaan opreed om voor het tweede jaar op rij de wielerklassieker te winnen. De twee tortelduifjes vielen elkaar al zoenend in de armen.

De twee zijn al een tijdje samen, maar de blik van trots op het gezicht van Bertels sprak boekdelen. Ze was apetrots op Van der Poel, die na een machtige solo van 59 kilometer alleen over de streep kwam. Na anderhalf rondje op de baanwielrenbaan in Roubaix kon ze ook maar een woord uitbrengen: 'Held'.

Roxanne Bertels: vriendin van Mathieu van der Poel die nacht op het politiebureau doorbracht Mathieu van der Poel kan verschrikkelijk hard fietsen. De alleskunner fietste in zijn carrière al een mooi wagenpark bij elkaar. Zijn passie voor snelle auto's bracht hem dan ook bij zijn vriendin, de 31-jarige Roxanne Bertels. Maar wie is nou die Belgische schone die Van der Poel in de armen valt na iedere race?

Bertels stond iets daarvoor keihard te juichen toen haar vriend over de streep kwam als winnaar. Ze had daarna nog iets te vieren, want Melanie Peetermans, de vriendin van Jasper Philipsen stond vlak naast haar. De Belgische ploeggenoot van Van der Poel zorgde er even later voor dat het team net als vorig jaar de eerste en de tweede plaats pakte. Bertels en Peetermans vlogen elkaar daarop in de armen.

Glimmend van trots tijdens huldiging

Bij de huldiging op het podium stond Bertels vervolgens te stralen. Met een glimlach van oor tot oor filmde ze hoe Van der Poel op het hoogste treetje stond, de klassieke kei in ontvangst nam en het Wilhelmus hoorde klinken. Het leek er ook even op alsof Van der Poel een traantje van trots in moest slikken.

Prijzengeld

Met de overwinning in Parijs-Roubaix mag Van der Poel ook een lekker bedrag bijschrijven. Hij won liefst 20.000 euro en dat is net zoveel als dat hij een week eerder met zijn solo-zege in de Ronde van Vlaanderen. Als de renner van Alpecin straks een keer vakantie heeft, kunnen hij en Bertels daar wellicht een mooie reis mee boeken.

Amstel Gold Race

Voorlopig is het echter nog keihard werken voor de Nederlander. Volgende week (14 april) staat de Amstel Gold Race op het programma, de enige wielerklassieker in 'zijn' Nederland. Hopelijk is er dan geen 'fan' die een petje in zijn wiel probeert te gooien, zoals dat bij Parijs-Roubaix wel het geval was. Bertels zal er zeker wél bij zijn, als de koers lekker dichtbij huis in Limburg. De start is in Maastricht en de finish in Valkenburg.

Na de Amstel Gold Race sluit Van der Poel zijn voorjaar af met de klassieker Luik-Bastenaken-Luik.