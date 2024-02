Olympisch kampioene Shanne Braspennincx (32) stopt als baanwielrenster: 'Trots op mezelf'

Baanwielrenster Shanne Braspennincx stopt per direct. Ze kan het niet meer opbrengen om alles uit zichzelf te halen. De 32-jarige Braspennincx werd in 2021 olympisch kampioen op de keirin in Tokio.

"Het deed me niet meer zoveel en ik haalde er niet veel plezier meer uit", zegt Braspennincx tegen de NOS. Wat haar wel veel doet is de gouden medaille uit 2021. Ze schiet vol op het moment dat ze daarover praat: "Ik heb het onderste uit de kan willen halen en dat kwam daar samen. Ik ben zo trots op mezelf dat ik dat bereikt heb."

Het goud op de Olympische Spelen was geen vanzelfsprekendheid. Ze brak in 2015 door met een zilveren medaille op het WK, maar kreeg vlak daarna een hartaanval. Gelukkig kwam dat weer helemaal goed. Het duurde ruim twee jaar voordat ze helemaal voluit durfde te gaan: "Toen had ik pas weer de laatste paar procentjes die ik nodig had."

Voor Braspennincx was 2021 niet alleen door het goud in Tokio een succesjaar. Een paar maanden later pakte ze op het EK goud op de sprint en won ze met de Nederlandse ploeg de teamsprint.

Vriend Hoogland wel naar de Spelen

Braspennincx zal komende zomer dus niet haar olympische titel gaan verdedigen in Parijs, maar dat betekent niet dat ze niet aanwezig zal zijn. Haar vriend is baanwielrenner Jeffrey Hoogland en hij gaat bij de Olympische Spelen voor de medailles. In Tokio pakte hij goud op de teamsprint en zilver op de individuele sprint achter landgenoot Harrie Lavreysen.