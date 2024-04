Ongeloof over bizarre blessure oud-renner Bram Tankink: 'Ik heb nog nooit zoveel pijn gehad'

Bram Tankink (45) brak tijdens zijn lange wielerloopbaan onder meer zijn ribben en sleutelbeen, maar de blessure die hij vanmorgen opliep waren volgens de Tukker nóg pijnlijker.

Karsten Kroon, oud-ploeggenoot en vriend van Tankink, geeft tijdens de Ronde van het Baskenland commentaar op Eurosport. Vandaag vertelde hij over een bijzonder gesprek dat hij net met 'Tank' had gehad.

"Hij was vanmorgen met zijn vrouw Vera een metalen tafel aan het verplaatsen", aldus Kroon. "Ze zijn aan het verbouwen. En die tafel kantelde en hij kreeg hem vol op zijn voet. En hij breekt gewoon vijf tenen. Vijf tenen! En Bram is geen watje, maar hij zegt 'Karsten, het is echt verschrikkelijk, ik heb nooit van mijn leven zoveel pijn gehad. Dus die breekt eventjes vijf tenen."

Zware valpartijen

Tankink kwam ook tijdens zijn loopbaan een aantal keer zwaar ten val. Dat dit incident nog meer pijn deed, wil dus wel wat zeggen. Op zijn Instagram-account laat hij weten zich solidair te hebben verklaard met alle gevallen renners. Donderdag sloegen onder meer Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic hard tegen de grond.

Lange carrière

Tankink reed tussen 2001 en 2018 in het profpeloton. Zijn grootste zege was een etappe in de Ronde van Duitsland. De goedlachse Tukker was een bijzonder nuttige rechterhand van onder meer Tom Boonen, Robert Gesink en Steven Kruijswijk en werd door zijn vrolijke verschijning een van de populairste Nederlandse renners van die periode.