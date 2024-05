Pierre Baguette helpt Peter Sagan uit de brand: drievoudig wereldkampioen maakt comeback na hartproblemen

Peter Sagan maakt een comeback in het wegwielrennen. De drievoudig wereldkampioen kondigde vorig jaar zijn afscheids aan om zich te gaan richten op het mountainbiken, maar na hartproblemen keert hij toch terug. De Slowaak zal eenmalig zijn opwachting maken voor het team waar zijn broer Juraj de manager is: Pierre Baguette Cycling.

Sagn staat volgende week aan de start van de Ronde van Hongarije. Dat is opmerkelijk, want hij stopte vorig jaar om zich volledig te focussen op het mountainbiken. In die discipline wilde hij komende zomer tijdens de Olympische Spelen in Parijs strijden om de medailles.

De Slowaak kreeg echter hartritmestoornissen in het voorjaar en moest daaraan tot twee keer toe geopereerd worden. Om wat wedstrijdritme op te doen, stapt de voormalige wielervedette weer voor even op in een wegwedstrijd. De Ronde van Hongarije begint woensdag 8 mei en duurt tot en met zondag 12 mei.

Sagan werd in 2015, 2016 en 2017 wereldkampioen op de weg. Ook won hij tijdens zijn carrière Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen. Sagan pakte in de Tour de France zeven keer de groene trui.

WE ARE PIERRE BAGUETTE ❤️ pic.twitter.com/zd71GqU1wy — Pierre Baguette team (@pierrebagteam) May 2, 2024

Pierre Baguette Cycling

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is Pierre Baguette Cycling een Slowaakse wielerploeg. Het team bestaat enkel uit Slowaakse en Tsjechische wielrenners en rijdt op het UCI Continental-niveau. Dat is het derde niveau na de World Tour en de ProSeries.

Dat Sagan voor deze ploeg zijn opwachting maakt, is niet vreemd. Zijn broer Juraj, die oud-prof is en vier keer Slowaaks kampioen werd, is tenslotte een van de managers van de ploeg.