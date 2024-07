Tadej Pogacar is vol vertrouwen maar uit kritiek op zijn Deense rivaal: 'Jonas focuste alleen op mij'

Tadej Pogacar gaat tijdens de eerste rustdag aan de leiding in het algemeen klassement in de Tour de France. Na negen etappes worden de verhoudingen binnen het peloton zichtbaar en lijkt hij met Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel te gaan uitmaken wie in Nice in het geel eindigt. De Sloveen kijkt vol vertrouwen uit richting de resterende etappes in Frankrijk.

Pogacar heeft een mooie voorsprong opgebouwd in de strijd om het geel, terwijl Visma | Lease a Bike vooralsnog energie lijkt te willen besparen. De Nederlandse ploeg lijkt toe te leven naar de zware slotweek met slopende bergetappes, waar hun kopman Vingegaard tijd zou kunnen winnen op zijn rivaal.

Tadej Pogacar tegen Jonas Vingegaard

"Het maakt mij niet zoveel uit", vertelde de geletruidrager over de manier van koersen van Vingegaard tijdens de persconferentie op de rustdag waar onder andere het Belgische Sporza aanwezig was. "Ik heb dit jaar veel meer vertrouwen in mezelf. Ik geniet van hoe deze Tour tot dusver verlopen is. Ik rijd gewoon mijn eigen koers."

'Ze proberen zijn conditie af te zwakken'

Hoe kijkt Pogacar tegenover de strijd met Vingegaard? "Ik wist bij de eerste etappes in Italië al dat hij in vorm is. We pakten samen de KOM op de San Luca, hé. Ze probeerden zijn conditie wat af te zwakken, maar hij staat scherp."

"Natuurlijk wisten we niet exact hoe Jonas voor de dag zou komen, maar op het moment dat hij geselecteerd was, kon je wel al vermoeden dat hij in vorm zou zijn. De bevestiging is er snel gekomen."

'Jonas focuste alleen op mij'

Vingegaard had een korte voorbereiding op de Tour vanwege zijn zware valpartij. De Deense kopman is dik in orde, maar dat zorgt niet voor angst bij Pogacar. "Ik vrees niemand, maar ik zag hoe Visma-Lease a Bike zondag tijdens de gravelrit wel angstig was voor mij. Jonas focuste alleen op mij."

"Als ze mentale spelletjes proberen te spelen, dan zal dat niet lukken. Ze koersen tegen mij, maar dat ben ik intussen gewoon gewend. Ik doe gewoon mijn eigen ding", vertelde Pogacar vol vertrouwen.

Lof voor Remco Evenepoel

Het grote verschil met de Tour van vorig jaar is dat Pogacar nu ook tegen Evenepoel koerst. "Ik neem mijn hoed af voor wat hij doet in zijn eerste grote ronde", was de geletruidrager vol lof over zijn Belgische concurrent. "Het is fijn om tegen hem te koersen. Hij is sterk en agressief en het is mooi dat hij voluit gaat als dat kan."

Ondanks de mooie woorden van Pogacar duwt Evenepoel zijn status als kanshebber van zich af. De renner van Soudal Quick-Step schikt zich prima in de rol als 'underdog' en ziet Pogacar nog steeds als de grote favoriet voor de eindzege.

Tour de France 2024

Waar de kopman van UAE vorig jaar tijd moest goedmaken, gaat hij nu juist aan de leiding in het algemeen klassement. Het aankomende weekend in de Pyreneeën gaan de strijd om het geel een nieuw leven in blazen. Dinsdag gaat de Tour weer verder met een vlakke rit van 187 kilometer naar Saint-Amand-Montrond.

