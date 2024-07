Primoz Roglic ziet belangrijke ploegmaat wegvallen door gebroken enkel in Tour de France

Een behoorlijk domper voor Red Bull-BORA-hansgrohe en kopman Primoz Roglic. De 34-jarige Sloveen heeft niet meer de beschikking over zijn belangrijke helper in de hooggebergten, Aleksandr Vlasov. De Russische klimmer ging zondag hard onderuit in de veelbesproken gravelrit en kampt met een gebroken enkel.

Op het oog leek de veelbesproken gravelrit in de negende etappe van de Tour de France geen slachtoffers te hebben opgeleverd. Maar opvallend genoeg ging Vlasov niet onderuit op een onverharde strook. Juist op een 'normale' asfaltweg waar hij links in de groep zat gepositioneerd tikte hij een andere renner aan, waardoor hij zelf hard onderuit ging. De 28-jarige Rus belandde op hoge snelheid in een greppel.

Aderlating voor Primoz Roglic

Vlasov had zichtbaar veel pijn, maar stapte desondanks weer terug op de fiets. Met een bebloede nek en elleboog keerde hij terug in de groep der favorieten. Samen met zijn kopman Roglic verloren ze geen tijd op de andere klassementsrenners. Daarmee leek Vlasov goed te zijn weggekomen met zijn val, ware het niet dat medische onderzoeken na de finish anders aantoonden. Daaruit bleek dat de klimmer een breuk aan zijn enkel had overgehouden.

De opgave van Vlasov is slecht nieuws voor Primoz Roglic. De Rus was een van de renners die de Sloveense kopman zou bijstaan in het hooggebergte. Vlasov stond na de negende etappe elfde in het algemeen klassement op 4 minuten en 36 seconden van geletruidrager Tadej Pogacar.

De Tour gaat dinsdag verder met een rit over ruim 187 kilometer, van Orléans naar Saint-Amand-Montrond. De Sloveen Tadej Pogacar draagt de gele leiderstrui. Roglic staat op de vierde plaats met een achterstand van ruim anderhalve minuut op zijn landgenoot.

