Jonas Vingegaard reageert op verwijten van Pogacar en Evenepoel: 'Gebrek aan ballen? Juist slim'

Het was bij aanvang van de Tour de France de grote vraag hoe het met de vorm was gesteld van Jonas Vingegaard. Ondanks zijn korte voorbereiding behoudt de Deense kopman zicht op de gele trui. Op de eerste rustdag blikt hij terug op de openingsweek en ziet hij de resterende Tour positief tegemoet.

"Ik voel me heel goed", begon Vingegaard tegen onder andere het Belgische Het Nieuwsblad tijdens de persconferentie op de rustdag. "Ik word beter en beter. Ik zit op een hoog niveau, veel hoger dan ik ooit had verwacht met enkel anderhalve maand voorbereiding."

Tijdverlies

"Het was een relatief makkelijke openingsweek", vertelde de kopman van Visma | Lease a Bike. Voor het feit dat hij na de eerste negen etappes maar een beetje tijd heeft verloren op zijn concurrenten, had hij vooraf getekend met zijn ploeg. Vingegaard kwam in de Ronde van het Baskenland zwaar ten val en reed sinds dat moment geen enkele wedstrijd meer.

Vingegaard gaat voor derde Tourzege

Ondanks het ingecalculeerde tijdverlies in de openingsweek heeft Vingegaard wel een achterstand van één minuut en vijftien seconden op geletruidrager Tadej Pogacar. Hoeveel mag hij maximaal verliezen op zijn grote concurrent voor de zware slotweek?

"Daar kan ik geen cijfer op plakken. Vorig jaar liep ik zeven minuten uit in twee dagen. Nu weten we zelf niet hoe ik ga reageren in de derde week. We gaan het dag na dag zien. Natuurlijk hoe dichter ik erop sta, hoe beter. Maar ik vertrouwde ons plan vorig jaar. Dat werkte. Ik vertrouw dit jaar ook het plan", aldus Vingegaard.

'Geen gebrek aan ballen'

Tijdens de gravelrit van zondag werd zichtbaar duidelijk dat Visma bezig is met het grotere plan en vooruit kijkt naar de beslissende derde week. Terwijl Tadej Pogacar en Remco Evenepoel meerder keren voor de aanval kozen, verspilde Vingegaard juist zo min mogelijk energie. Hij sprong mee met zijn concurrenten, maar nam niet over.

Zijn rivalen waren na afloop niet gediend van de defensieve tactiek van de tweevoudig Tourwinnaar. Zo concludeerde Evenepoel dat je soms 'ballen' moet hebben om mee te durven koersen. “Als ik zeventig kilometer met hen meerijd en dan gelost word in de laatste kilometers, dan kon mijn Tour voorbij zijn”, reageerde Vingegaard. “Dus het was geen gebrek aan ballen, maar gewoon slim koersen.”

Duel met Pogacar?

Pogacar vond op zijn beurt juist dat de Deen alleen maar met hem bezig is, terwijl er meer concurrenten zijn. De Sloveen doelt op Primoz Roglic en Evenepoel, die op achterstand konden worden gezet. “Ik zie zeker niet alleen Pogacar als tegenstander. De hele top tien is een tegenstander. Zondag wilden we geen tijd verliezen. Misschien snappen andere mensen onze tactiek niet, maar dat is hun probleem.”

'Ik dacht dat ik zou sterven'

Dat Vingegaard deze ronde al kan concurreren om de gele trui is een groot wonder. Begin april kwam de 27-jarige renner nog zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland. "Het was zo erg dat ik dacht dat ik zou sterven", vertelde Vingegaard tijdens een persconferentie op de eerste rustdag van de Tour de France.

