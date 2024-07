Wout van Aert rekent op bijzondere wijze af met kritiek op tactiek Visma in Tour de France: 'Zelfs op de rustdag'

De tactiek van Team Visma | Lease a Bike tijdens de gravelrit in de Tour de France zorgde bij andere ploegen voor gefronste wenkbrauwen. Renner Wout van Aert besloot om tijdens de rustdag met een knipoog te reageren op de kritiek over de tactiek van zijn ploeg.

Visma had zondag een aantal keer de kans om concurrenten op achterstand te rijden, maar besloot om verdedigend te rijden. Alles was erop gericht om kopman Jonas Vingegaard geen tijd te laten verliezen op gele truidrager Tadej Pogacar. De ploeg slaagde in die opzet, maar dat zorgde dus wel voor kritiek. Renner Wout van Aert rekent daar op bijzondere wijze mee af.

Jonas Vingegaard reageert op verwijten van Pogacar en Evenepoel: 'Gebrek aan ballen? Juist slim' Het was bij aanvang van de Tour de France de grote vraag hoe het met de vorm was gesteld van Jonas Vingegaard. Ondanks zijn korte voorbereiding behoudt de Deense kopman zicht op de gele trui. Op de eerste rustdag blikt hij terug op de openingsweek en ziet hij de resterende Tour positief tegemoet.

Knipoog via Strava

Van Aert maakte maandag een ritje tijdens de rustdag en plaatste dat op zijn Strava. Hij zat ruim anderhalf uur op de fiets een maakte een rondje in de omgeving van Orléans waar dinsdag de tiende etappe van de Tour gaat starten.

De Belg deed het rustig aan en reed slechts 49,7 kilometer, maar was daarna nog zo scherp als een mes om een grap te maken. "Defensieve strategie, zelfs op de rustdag", gaf Van Aert het ritje als titel op Strava. Een duidelijke knipoog dus naar alle kritiek op zijn ploeg na de etappe van zondag.

Pogacar en Evenepoel kritisch

Visma wil met kopman Vingegaard voor het derde jaar op rij de Tour winnen. Het is de vraag hoe sterk de Deen is na zijn horrorval van drie maanden geleden in de Ronde van het Baskenland. Op de eerste rustdag staat hij in het klassement derde achter Pogacar en Remco Evenepoel.

Tadej Pogacar en Remco Evenepoel hekelen tactiek Jonas Vingegaard: 'Denk dat hij bang voor me is' Na een aanval van Remco Evenepoel zaten Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en de Belg ineens nog maar met z'n drieën. Na een stukje door te rijden, lieten zij zich toch terugzakken. Daar was niet iedereen blij mee, zo bleek na afloop.

Dat was mede te danken aan het feit dat hij zondag geen tijd verloor. De Deen deed dat door verdedigend te koersen. Pogacar lokte de tweevoudig Tourwinnaar na afloop uit door te zeggen dat Vingegaard bang voor de Sloveen is.

Tour de France 2024

