Tadej Pogacar verrast concurrenten met opvallende onthulling daags voor Tour de France: 'Weet er niets van'

Tadej Pogacar is in aanloop naar de Tour de France besmet geraakt met het coronavirus. Dat onthulde de Sloveense topfavoriet daags voor de start in het Italiaanse Florence. Covid is weer terug in het peloton, veel teams zijn extra alert. Sepp Kuss van Team Visma kan bijvoorbeeld niet meedoen door een besmetting.

Donderdag werden de teams voor de komende Tour de France gepresenteerd en daar onthulde Pogacar dat hij covid heeft gehad. "Ongeveer tien dagen geleden", zei hij in het Palazzo Vecchio van Florence. "Covid is niet meer zo heftig, zeker als je het virus al eens gehad hebt. Dat gold voor mij al een of twee keer. Je lichaam went er blijkbaar aan. Het was nu als een verkoudheid. Ik heb maar één dag niets kunnen doen", blikte Pogi terug.

Concurrenten verrast

Pogacar wil in Frankrijk 'de dubbel' voltooien, nadat hij eerder dit jaar de Giro d'Italia won. De Italiaan Marco Pantani was in 1998 de laatste renner die dat lukte. Jonas Vingegaard, de Deen die de voorgaande twee jaar de Tour won, reageerde verrast op het nieuws van Pogacar. "Ik weet er niets van", zei de kopman van Visma - Lease a Bike, die net op tijd fit is na een zware val in april in de Ronde van Baskenland.

Remco Evenepoel was eerder met een mondkapje op voor de internationale media verschenen. "Ik zie vandaag zoveel mensen en ik neem geen enkel risico", verklaarde de Belgische klassementshoop. De Nederlandse ploeg Visma | Lease a Bike zal op drukke punten ook met mondmaskers verschijnen. Ze gaan deels over op het coronaprotocol van de afgelopen jaren. Het verloor Kuss al en ook Tao Geoghegan Hart van Lidl-Trek haalde de Tourstart niet.

'Dubbel' extra uitdaging

Pogacar ziet in de 'dubbel' een extra uitdaging. "Ik weet niet of het kan. Eén grote ronde winnen is moeilijk, laat staan twee. Maar ik sta open voor elke uitdaging. Niets is makkelijk in het wielrennen."

