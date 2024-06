Tadej Pogacar start met vertrouwen aan Tour de France: 'Heb me nooit beter gevoeld op de fiets'

De Tour de France gaat zaterdag van start in Florance. Met de bevestiging van vorige week dat Jonas Vingegaard 'gewoon' van de partij is, lijkt er weer een gigantenstrijd tussen hem en Tadej Pogacar aan te komen. Vorig jaar werd die beslist in het voordeel van de Deen, maar Pogacar kent nu een veel betere voorbereiding dan toen.

Vorig jaar kende Pogacar een gemankeerde voorbereiding door een val in het voorjaar tijdens Luik-Bastenaken-Luik. "Het was heel anders dan nu. Ik miste het vertrouwen en voelde ook dat er een moment zou komen in de Tour dat ik zou instorten." Dat gebeurde na rit 16, de individuele tijdrit waarin Jonas Vingegaard duidelijk de sterkste was. Een dag later verloor Pogacar in een bergrit meer dan zeven minuten op de Deen, die de Tour voor het tweede jaar op rij won.

Dubbel

Nu voelt de Sloveen zich juist opperbest, zegt hij op de website van zijn wielerploeg UAE Team Emirates. "Ik heb de benen getest en ik denk dat ik me nooit beter heb gevoeld op de fiets", zegt de tweevoudig winnaar, die een maand geleden de Giro d'Italia al op zijn naam schreef.

"De Giro winnen was al heel bijzonder. Zeker de manier waarop, met zo'n sterk optreden van de ploeg ook. Ik vond het fijn om het met mijn ploeggenoten te vieren. We waren heel lang samen, ook vooraf op trainingskamp. Ze betekenen heel veel voor me", vertelt Pogacar. Hij kan de eerste worden sinds Marco Pantani in 1998 die de 'dubbel' in de wacht sleept: de eindzege in de Giro en Tour in één jaar.

Daarvoor nam Pogi even rust, thuis in Monaco. "Maar na een week waarin ik hooguit naar een koffietentje fietste en terug, wilde ik al weer serieus trainen. Al weet ik dat het belangrijk is rust te pakken, zowel mentaal als fysiek. Toen ik weer begon, was ik fris."

Concurrenten in topvorm

Dit jaar is het juist Vingegaard die een beroerde voorbereiding kent, inclusief zware val. Hij ging in april onderuit in de Ronde van Baskenland. Toch verwacht Pogacar dat zijn concurrent in goede conditie aan de start verschijnt. "Ik denk dat we gewoon een sterke Jonas gaan zien." Andere concurrenten, de Belg Remco Evenepoel en Sloveen Primoz Roglic, reden goed in het Critérium du Dauphiné. "Ze zullen hier allemaal in topvorm aan de start staan."

Mis niets van de Tour de France

