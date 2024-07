Tadej Pogacar verrast door Jonas Vingegaard in de Tour: 'Maar ik denk dat we nu gelijk staan'

Het was de vraag hoe goed Jonas Vingegaard in de Tour de France zou verschijnen. Maar in de elfde etappe van de Tour woensdag liet de Deen van Visma | Lease a Bike zich zien. En hoe. Hij verraste Tadej Pogacar in een sprint om de etappezege. De geletruidrager was zelf ook verrast.

De geletruidrager uit Slovenië zei na afloop dat hij verrast was door de sterke sprint van de Deen. "Ik had niet zo'n sterke sprint van Jonas verwacht", gaf hij in de officiële reactie bij de Tourorganisatie toe. Pogacar zei dat hij na zijn aanval door een stuurfout wat vertrouwen in de afdaling verloor en misschien ook wat te veel energie had verbruikt.

'Ik denk dat we gelijk staan'

"Jonas deed een geweldige inspanning om terug te komen, wat laat zien dat hij in topvorm is. Ik hield even in omdat ik ook wilde sprinten voor de bonusseconden." Pogacar vond niet dat hij een psychologische strijd had verloren. "Ik versloeg hem op de ene klim en hij kwam terug op de tweede. Ik denk dat we gelijk staan. Ik moet er nu voor zorgen dat ik deze marge houd, totdat we de Pyreneeën ingaan."

Emoties

Bij Visma waren er veel emoties door de etappezege van Vingegaard. Zelf droeg hij zijn zege op aan zijn gezin. Vingegaard kwam in het voorjaar tijdens de Ronde van Baskenland zo hard ten val, dat hij zelfs vreesde voor zijn leven. Daar was ook ploegleider Frans Maassen bij, die het nu moeilijk had toen hij Vingegaard een etappe in de Tour zag winnen.

Voorsprong

De Sloveen van UAE Team Emirates heeft 1.06 minuut voorsprong op de Belg Remco Evenepoel, die als derde finishte op 25 seconden. Vingegaard staat derde op 1.14 minuut.

