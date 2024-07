Tourzege Jonas Vingegaard zorgt voor emotionele taferelen bij Visma: 'Toen had ik het even moeilijk'

Jonas Vingegaard boekte woensdag een mooie etappezege in de Tour de France. Een paar maanden na zijn zware crash in de Ronde van Baskenland versloeg hij zijn grootste rivaal Tadej Pogacar in de sprint. Niet alleen Vingegaard reageerde na de race emotioneel, ook zijn ploegleiders.

Frans Maassen maakte de harde val van Vingegaard in Spanje van dichtbij mee. "Dat je dan op dit niveau terugkomt, toen had ik het even moeilijk", vertelde hij na afloop. "Wat in het Baskenland gebeurde, was een doodsstrijd toen", herinnerde Maassen zich. "Dat was een brok ellende. Niet alleen voor Jonas. Ik zag ook Stef Cras en Jay Vine liggen. Dat was geen mooi aanzicht."

'Laat zien dat Pogacar ook limiet zat'

Pogacar zocht op de Puy Marie Pas de Perol de aanval en in eerste instantie kon niemand mee. Vingegaard pikte later pas aan. "Het was heel spannend of we de Tour daar niet zouden verliezen, maar hij heeft standgehouden. Toen hij daarna meter voor meter terugreed naar Pogacar, voelde dat als een overwinning. Hij herpakte zich fenomenaal en dat hij dan de sprint ook nog kan winnen tegen Pogacar, laat ook zien dat die op zijn limiet zat."

Ploegleider Grischa Niermann was volgens Maassen degene die de coaching van Vingegaard deed, toen die in de achtervolging moest op de ontsnapte Pogacar. "Ik zei meteen tegen hem dat het nog ver naar de finish was en dat hij zijn eigen koers moest indelen en een tijdrit moest rijden. Als hij gelost wordt, weet je niet of hij het dicht gaat rijden, maar hoop is er altijd. Gelukkig kon Jonas op karakter terugkomen. Dat is geweldig voor hem en voor de ploeg."

Vingegaard verbaast Visma

Dat Vingegaard dit niveau in de Tour aantikt, had niemand bij Visma | Lease a Bike verwacht. Ook Niermann niet. "Elke dag is een verrassing hoe goed hij is na zijn valpartij. Dit was mogelijk een dag waarin we konden gaan zien dat we de Tour niet zouden winnen en het is bijzonder mooi als het dan omgedraaid wordt."

Teambaas Richard Plugge noemde Vingegaard een ongelofelijke held. "Dit is een enorme opsteker. We zijn nu halverwege en dit geeft heel veel vertrouwen." Hij was vooral ook heel blij voor de Deen. "We waren al trots dat hij kon starten", zei hij over het snelle herstel na de val in april. "Dat hij ook nog een etappe wint, hij is echt een legende."

Vingegaard zelf ook emotioneel

Ook de hoofdrolspeler zelf reageerde emotioneel op zijn mooie overwinning. "Dit betekent heel veel voor me, na wat ik heb doorgemaakt in de afgelopen drie maanden", sprak de Deen onder meer in het flashinterview na afloop.

Alles over Tour de France

