Emotionele Jonas Vingegaard draagt etappezege Tour op aan gezin: 'Na alles wat ik heb doorgemaakt'

Jonas Vingegaard won woensdag de elfde etappe van de Tour de France, door geletruidrager Tadej Pogacar in een één-tegen-één-duel te kloppen. Na afloop was de Deen van Visma | Lease a Bike emotioneel. Hij refereerde aan zijn voorjaar, waarin hij doodsangsten uitstond.

Vingegaard schoot een paar keer vol in het flashinterview tijdens het uitfietsen en was emotioneel toen hij het had over zijn ernstige ongeluk van drie maanden geleden in de Ronde van Baskenland. "Dit betekent heel veel voor me, na wat ik heb doorgemaakt in de afgelopen drie maanden", aldus de 27-jarige Deen.

Jonas Vingegaard twijfelde na horrorval over zijn carrière: 'Als ik dit overleef, stop ik met wielrennen' In de afdaling van de Ronde van het Baskenland begin april ging het vreselijk mis voor Jonas Vingegaard. De Deense renner van Visma | Lease a Bike kwam zwaar ten val, waardoor hij zelfs dacht hij dit niet ging overleven. Slechts drie maanden later rijdt hij de Tour de France en maakt hij indruk. Toch heeft zijn val veel impact op hem gehad, zo vertelt hij op de eerste rustdag.

'Had dit nooit kunnen doen zonder hen'

De tweevoudig Tourwinnaar zei trots te zijn dat hij een etappe kon winnen. "Zeker voor mijn familie, die hebben me de hele tijd gesteund. Ik had dit nooit kunnen doen zonder hen", zei hij. Vingegaard moest op 30 kilometer van de streep zijn rivaal Tadej Pogacar laten gaan, toen die demarreerde. "Eerst kon ik Pogacar niet volgen", keek hij terug op de etappe. "Zijn aanval was heel sterk. Ik dacht niet dat het ging lukken om terug te komen, maar slaagde daar toch in. Ik ben verrast dat ik hem kon verslaan in de sprint."

Dit is de vrouw van Jonas Vingegaard: elf jaar oudere manager die relatie geheim wilde houden en 'ballen' miste bij Tour-winnaar Jonas Vingegaard (27) gaat bij de Tour de France 2024 op jacht naar zijn derde eindzege op rij. De Deense coureur van Team Visma | Lease a Bike steunt daarbij niet alleen op de support van zijn teamgenoten. Ook zijn vrouw en kind zullen ongetwijfeld meereizen door Frankrijk. Wie is de grote liefde van 'Vinge'?

Keiharde val

Vingegaard kwam in de Ronde van Baskenland zo hard ten val, dat hij een paar dagen in het ziekenhuis lag. Zijn herstel duurde vervolgens maanden. Hij moest op een speciale hoogtestage, met zijn gevallen teamgenoten Wout van Aert en Christphe Laporte. Daar bleek het drietal nét op tijd fit, dat ze de Tour de France haalden. Vingegaard betaalde het harde werk en herstel dubbel en dwars uit aan zijn Nederlandse team met de etappezege.

Jonas Vingegaard mag eindelijk ziekenhuis verlaten na vreselijke valpartij in Baskenland Jonas Vingegaard heeft bijna twee weken na zijn zware valpartij in de Ronde van Baskenland eindelijk het ziekenhuis in Vitoria-Gasteiz mogen verlaten. Visma | Lease A Bike, de ploeg van de tweevoudig winnaar van de Tour de France, meldt dat dinsdag op sociale media. Vingegaard liep bij zijn valpartij flink wat schade op.

Tour de France 2024

