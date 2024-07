Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar delen tik uit in Tour: Primoz Roglic grootste slachtoffer

Tadej Pogacar heeft maar weer eens laten zien dat hij het beste van iedereen in vorm is. In de elfde etappe van de Tour de France bepaalde de Sloveen het tempo. Eerst met zijn UAE Team Emirates-ploeggenoten en in de laatste dertig kilometer deed hij het zelf. Alleen Jonas Vingegaard kon hem volgen. Op de streep won de Deen van Visma | Lease a Bike.

In het begin van de etappe werd er door veel renners hard gevochten om in de kopgroep terecht te komen. Uiteindelijk wisten tien renners zich los te rukken van het peloton. Richard Carapaz, die eerder deze Tour de gele trui droeg, leek daar de beste klimmer van. Het tiental kreeg nauwelijks ruimte en werd op 35 kilometer van de streep ingerekend door de ploeg van Pogacar.

Pogacar gaat zelf, alleen Vingegaard mee

De Sloveen, leider in het klassement, besloot toen maar zelf aan te zetten. Hij kreeg niemand mee. Remco Evenepoel moest lossen en alleen Jonas Vingegaard en Primoz Roglic konden de achterstand beperken. Pogacar leek in de laatste vijftien kilometer iets in te houden, om zo Vingegaard terug te laten komen. Gezamenlijk reden de twee naar de finish.

Remco Evenepoel

Remco Evenepoel bleek het grootste slachtoffer van de samenwerking tussen de nummers één en twee van de vorige Tour. De Belg, voorafgaand aan de etappe de nummer twee van het huidige klassement om de gele trui, moest lossen toen Pogacar aanzette. Hij kreeg even later gezelschap van Primoz Roglic, die even meekon met Pogi en de Deen, maar later ook moest passen.

Achterstand beperkt

Hoewel Roglic en Evenepoel moesten lossen, wisten ze de achterstand op de twee vooraan te beperken tot onder de minuut. De tijd schommelde zo rond de 35 seconden. Toch kwamen ze geen moment in de buurt van Pogacar en Vingegaard, die samen voor de etappezege reden. Op de streep was het een fotofinish, in het voordeel van Vingegaard. Evenepoel kwam op 25 seconden binnen, Roglic verloor in de laatste kilometers nog meer en kwam op 55 seconden van de winnaar over de streep.

Gele trui

In de strijd om de gele trui loopt Pogacar uit op zijn concurrenten. Evenepoel blijft wel tweede, maar zag zijn achterstand oplopen tot 1.06 minuut. Vingegaard zit de Belg op de hielen en staat nog maar acht seconden achter op Evenepoel. Roglic blijkt de grote verliezer. De Sloveen van Bora-hansgrohe viel in de laatste kilometers en staat nu vierde met een achterstand van 2.45 minuut van Pogacar.

Bergtrui

Pogacar greep op de colletjes onderweg ook nog eens de bollentrui. Hij haalde de Noor Jonas Abrahamsen op punten in. Hij was de leider in het bergklassement, maar zag Pogi dus genoeg punten pakken om de nieuwe leider te worden. Omdat Pogacar ook al in het geel rijdt, mag Abrahamsen als nummer twee donderdag 'gewoon' de bollentrui nog aan.

