Team Visma reageert ontgoocheld op horrornieuws Wout van Aert: 'Ontzettend akelig gezicht'

Wout van Aert is klaar voor het voorjaar. De 29-jarige alleskunner op de fiets brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben bij een flinke valpartij in Dwars door Vlaanderen. Vanuit de ploeg werd geschokt gereageerd op het vreselijke nieuws dat Van Aert te verwerken kreeg.

"Wout riep om te gaan en ik denk dat hij daar mijn wiel raakt", reageerde een ontgoochelde Tiesj Benoot bij Sporza. "Met 80 kilometer per uur gaat het zo snel, maar ik denk dat ik iets gevoeld heb. Kut, hè", sipte hij. Van Aert werd in tranen en per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Daar bleek dat zijn sleutelbeen en meerdere ribben waren gebroken, dus kon er een streep door de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race.

"Ik heb heel lang met Wout in mijn hoofd gezeten. Tot aan de finish, eigenlijk", blikte Benoot, die zelf vierde werd en teamgenoot Matteo Jorgenson zag winnen, met een brok in zijn keel terug. "Je weet gewoon dat als je daar valt, je heel veel geluk moet hebben om er goed vanaf te komen."

'We winnen wel, maar het verlies is véél groter'

Ook ploegleider Arthur van Dongen was verbijsterd over de harde val van zijn pupil. "De klap is heel groot. We winnen hier wel, maar het verlies is véél groter", zei hij bij VTM. Van Dongen zat samen met sportief directeur Merijn Zeeman in de bus op het moment dat Van Aert viel. "Dan vraag je je af: hoe is dit mogelijk? Maar het is mogelijk... Bijzonder zuur", noemde hij het. "De ontgoocheling is groot, met name voor Wout."

🚴🇧🇪 | Wat een verschrikkelijk drama. Een enorme valpartij en Wout van Aert is flink gehavend. Ook Mads Pedersen, Biniam Girmay en Jasper Stuyven liggen erbij.....



Winnaar Jorgenson

De Amerikaan Jorgenson zegevierde voor Visma. "Het was een heel lelijke val, ik wist meteen dat we Wout kwijt waren", vertelde de winnaar na afloop. Samen met Benoot maakte hij het karwei af. "Zonder Tiesj had ik deze race niet gewonnen, want hij reed op die laatste kasseistrook het gat dicht", aldus Jorgenson, die in maart ook al Parijs-Nice won. "Het is ongelofelijk, dit seizoen is tot dusverre een droom."

Gebroerders Van Dijke

De broers Tim en Mick van Dijke probeerden Van Aert in een goede positie te brengen op weg naar de Kanarieberg. "Iedereen weet dat het dan ongelofelijk hard gaat. In de laatste achthonderd meter hoorde ik een klap. Ik keek achterom en zag Wout daar gaan, samen met nog wat andere jongens. Dat is een ontzettend akelig gezicht!", verzekerde Tim bij Wielerflits.

Tim van Dijke was net als Benoot met zijn gedachte vooral bij Van Aert. "Je rijdt daar tachtig, negentig, volgens mij. Je gaat all-out, dus als je dan valt... Spring maar eens uit de auto met negentig per uur in je blote kont. Dat is echt... Ik heb het nog nooit gedaan, maar het is niet best joh."