Tour de France | De starttijden van alle favorieten en Nederlanders in de tijdrit

In de Tour de France is het vrijdag alweer tijd voor een cruciale etappe: de eerste individuele tijdrit. De klassementsmannen zullen zich hier moeten laten zien om verschil in tijd te maken, of om juist de schade te beperken. Check hier hoe laat de favorieten, specialisten en Nederlanders van start gaan.

De tijdrit zou zo maar eens een belangrijke kans kunnen zijn voor Remco Evenepoel. De Belg verloor nog nooit een tijdrit van de huidige leider Tadej Pogacar en hij is een echte specialist op dit gebied. Evenepoel gaf ook al aan dat hij deze etappe omcirkeld in de agenda had staan, maar ook andere specialisten als Wout van Aert en Stefan Küng kunnen de zege binnenhalen.

Live Tour de France | Gooit eerste tijdrit het klassement op z'n kop? Met de eerste van twee individuele tijdritten moeten de klassementsrenners vrijdag in de zevende etappe van de Tour de France vol aan de bak. Tussen Nuits-Saint-Georges en Gevrey-Chambertin ligt een licht glooiend parcours over ruim 25 kilometer.

Starttijden Nederlanders

13:07 uur: Bram Welten (Team dsm-firmenich PostNL)

13:08 uur: Cees Bol (Astana-Qazaqstan)

13:09 uur: Fabio Jakobsen (Team dsm-firmenich PostNL)

13:14 uur: Nils Eekhoff (Team dsm-firmenich PostNL)

13:20 uur: Elmar Reinders (Team Jayco AlUla)

13:22 uur: Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla)

13:37 uur: Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost)

13:51 uur: Danny van Poppel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

14:41 uur: Mike Teunissen (Intermarché-Wanty)

14:47 uur: Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

14:50 uur: Bart Lemmen (Team Visma-Lease a Bike)

14:53 uur: Wout Poels (Bahrain-Victorious)

15:45:30 uur: Frank van den Broek (Team dsm-firmenich PostNL)

15:54:30 uur: Wilco Kelderman (Team Visma-Lease a Bike)

Starttijden specialisten

14:02:00 uur: Stefan Bissegger ( EF Education-EasyPost)

15:05 uur: Stefan Küng (Groupama-FDJ)

15:27:30 uur: Wout van Aert (Team Visma-Lease a Bike)

16:03 uur: Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale)

16:41 uur: Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike)

Starttijden top 10 algemeen klassement

16:42:30 uur: Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

16:44 uur: Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

16:46 uur: Joao Almeida (UAE Team Emirates)

16:48 uur: Mikel Landa (Soudal-QuickStep)

16:50 uur: Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers)

16:52 uur: Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

16:54 uur: Juan Ayuso (UAE Team Emirates)

16:56 uur: Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike)

16:58 uur: Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep)

17:00 uur: Tadej Pogacar (UAE Team Emirates)

