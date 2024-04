Lance Armstrong bombardeert Mathieu van der Poel tot kanshebber voor Luik-Bastenaken-Luik: 'Hij kan zeker winnen'

Maakt Mathieu van der Poel na zijn zeges in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ook kans om wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik te winnen? Lance Armstrong weet het wel zeker. En hij krijgt bijval van een ander wielericoon.

De zevenvoudig winnaar van de Tour de France zag Van der Poel afgelopen zondag met overmacht Parijs-Roubaix winnen, nadat de wereldkampioen een week eerder de allerbeste was in de Ronde van Vlaanderen. Komende zondag wacht de Amstel Gold Race en een week later rijdt Van der Poel Luik-Bastenaken-Luik.

Volgens Armstrong kan hij ook die klassieker, die Van der Poel nog nooit won, op zijn naam schrijven. Dat vertelde de Amerikaan in zijn podcast THEMOVE: "In de Ronde van Vlaanderen had hij zo'n groot gat dat hij heeft gedacht of dat zijn ploegleider heeft gezegd: schakel maar een tandje terug, volgende week is Roubaix."

'Hel van het Noorden is voor hem een paradijs': buitenlandse media lovend over Mathieu van der Poel Mathieu van der Poel was zondag de veruit sterkste bij Parijs-Roubaix, door een solo van zestig kilometer. De buitenlandse media kwamen dan ook superlatieven tekort om zijn kwaliteiten te omschrijven.

In Roubaix was de Nederlander ook met afstand de beste. En hoewel het in Luik-Bastenaken-Luik vooral beklimmingen zijn in plaats van kasseistroken, ziet Armstrong daar een zege voor Van der Poel wel gebeuren. "Het is geen perfecte koers voor hem, maar de man die we Parijs-Roubaix hebben zien winnen, kan zeker Luik-Bastenaken-Luik winnen."

Wanhoop in peloton: 'Hoe ik Mathieu van der Poel moet verslaan? Ik heb geen flauw idee...' De fans langs de kant van de weg, de mensen thuis voor de tv en de journalisten, op iedereen maakt Mathieu van der Poel grote indruk. En ook in het peloton weten ze: "Hij is een klasse beter dan de rest."

Ook Cancellara gelooft in Van der Poel

Een winnende Van der Poel, dat is volgens Fabian Cancellara ook mogelijk, De Zwitser, die onder meer drie keer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix won en een fenomenale tijdrijder was, verwacht een 'indrukwekkende prestatie' van de Nederlander. "Hij kan misschien wel winnen", zo schrijft hij in zijn column op Cyclenews. "Het is in ieder geval het proberen waard, zeker nu Remco Evenepoel ontbreekt en ook Primoz Roglic er mogelijk niet bij is."

Remco Evenepoel loopt twee breuken op en moet lang toekijken na zware crash in Baskenland Remco Evenepoel is voorlopig uit de roulatie na de zware crash in de Ronde van het Baskenland donderdag. De Belg ging samen met een hoop klassementsrenners tegen het asfalt en daarbij liep hij twee flinke breuken op.

Wie er wel bij is, is alleskunner Tadej Pogacar. De tweevoudig Tourwinnaar klopte Van der Poel al eens in de Ronde van Vlaanderen en is bergop natuurlijk een stuk sterker dan Van der Poel. Toch vindt Cancellara dat Van der Poel alles op alles moet zetten: "Hij is geweldig in vorm, dus hij moet proberen om zijn voorjaar de komende weken nóg specialer te maken."

In 2020 deed Van der Poel overigens al eens mee aan Luik-Bastenaken-Luik. Roglic won, Van der Poel eindigde niet onverdienstelijk op een zesde plaats.

Maar eerst de Amstel Gold Race

Voordat hij aan de start van LBL verschijnt, rijdt Van der Poel komende zondag eerst de Amstel Gold Race. Die wedstrijd in Limburg won hij in 2019 dankzij een geweldige laatste kilometer. Mocht de wereldkampioen opnieuw winnen, dan neemt hij een mooi geldbedrag mee naar huis.

Prijzengeld Amstel Gold Race | van envelopje met 80 euro naar serieuze geldsom Mathieu van der Poel won dit jaar al de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De succesvolle Nederlandse wielrenner hoopt daar dit weekend de Amstel Gold Race aan toe te voegen. Bij een zege neemt hij een flinke som geld mee naar huis.

En wat betreft de komende jaren? Cancellara verwacht dat Van der Poel in elk geval nog een hoop prijzen gaat pakken: "Hij heeft nu zes monumenten en ik denk dat het er alleen maar meer worden. Ik zie hem nog voor de vierde keer de Ronde van Vlaanderen en voor de derde keer Parijs-Roubaix winnen."