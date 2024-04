Verrassende winnaar Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen, Demi Vollering sprint naar derde plek

Demi Vollering durfde in de finale van Luik-Bastenaken-Luik lang te wachten, maar deed dat uiteindelijk nét te lang. Ze zag een verrassende naam als eerste over de streep komen in de voorjaarsklassieker: Grace Brown. Zij werd, voor de Nederlands kampioene, de winnares van 'La Doyenne'.

Het leek in de laatste kilometer te gaan tussen Katarzyna Niewiadoma en Elisa Longo Borghini. De Poolse (woensdag nog winnares van de Waalse Pijl) ging een lange sprint aan en kreeg de Italiaanse mee. Maar waar zij dachten te strijden om de zege, gingen anderen ermee vandoor. Grace Brown sprintte van achteruit voorbij de twee en kreeg Vollering mee. De Nederlands kampioene kwam op de streep nét tekort om te winnen en werd derde. Longo Borghini pakte plek twee.

Witte broek Lotte Kopecky

Voor aanvang van de race ging het veel over de broek van wereldkampioene Lotte Kopecky. De Vlaamse reed twee klassiekers in een witte broek en dat kwam haar op veel kritiek te staan. Zondag droeg ze aan de start in Luik weer een witte broek, maar ze speelde weinig rol van betekenis in de race.

Wereldkampioene Lotte Kopecky verschijnt ook in Luik-Bastenaken-Luik niet met witte broek Lotte Kopecky is in Luik-Bastenaken-Luik aan de start verschenen met een zwarte broek. De wereldkampioene droeg een aantal keer een witte broek en kreeg daar flink wat kritiek op, waardoor ze nu dus voor een andere kleur is gegaan.

Kopgroep

Het begin van de koers werd vooral gekleurd door Sarah Gigante. De Australische reed al vroeg in de race weg om in haar eentje op kop te gaan rijden. Een aantal renners waaronder Lucinda Brand probeerden de sprong naar Gigante te maken, maar een groepje van zeven lukte het om bij te sluiten. Brand zat hier ook bij net als landgenoten Mischa Bredewold en Eva van Agt. Favorieten als Demi Vollering en Elisa Longo Borghini zaten op dit moment nog in het peloton.

Aanval Vollering

Uiteindelijk bleven Elise Chabbey, Grace Brown en Kim Cadzow vooraan over toen Vollering op 28 kilometer van de finish haar aanval inzette. Longo Borghini ging met haar mee en zette de achtervolging in op het drietal vooraan. Katarzyna Niewiadoma kon ook aanhaken en zo zetten die drie koers richting de kopgroep. Longo Borghini demarreerde nogmaals, waardoor de groep dichterbij de kop van de race kwam.

Niewiadoma linkebalt

Vlak voor de afdaling om de laatste acht kilometer in te gaan, reed de Italiaanse alleen naar de kopgroep. Niewiadoma deed namelijk helemaal niks en door Borghini te laten rijden, dwong Vollering de Poolse om ook te werken. De Italiaanse kon echter goed dalen en Chabbey ging mee. Vollering moest aanzetten om weer aan te haken, maar samen met de Poolse gingen ze richting de finish.

Eindsprint

Veel sprintjes in de laatste kilometer zorgden voor een leuk slot. Vollering durfde lang te wachten, maar kwam te laat om Brown te stoppen. Zij ging over Longo Borghini heen, die uiteindelijk derde werd achter Brown en Vollering.