Video | Wielrenner valt opnieuw hard in afdaling: Chris Harper knalt op pijnlijke wijze tegen lantaarnpaal

De afgelopen periode waren er verschillende renners die het nieuws haalden na zware valpartijen. Donderdagmiddag was het opnieuw raak in de vierde etappe van de Tour of the Alps. Chris Harper ging in de Italiaanse etappekoers hard onderuit en knalde met zijn hoofd tegen een lantaarnpaal.

Met nog 25 kilometer tot de finish verloor de Australische renner de controle over zijn fiets. Hij kon de bocht niet meer halen en werd zodoende gelanceerd door de stoep waarmee hij in aanraking kwam. Hierdoor kwam hij eerst hard op het asfalt terecht om vervolgens tot stilstand te komen tegen een lantaarnpaal. De 29-jarige renner van Jayco AlUla bleef een tijd lang roerloos op de weg liggen, maar gelukkig was hij kort daarna weer aanspreekbaar.

Precies in dezelfde bocht ging kort na de valpartij van Harper zijn landgenoot Ben O'Connor onderuit. In tegenstelling tot Harper kon O'Connor wel zijn weg vervolgen. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de valpartij van Harper.

Thank God for helmets. 🙏🏼



Crash of Chris Harper and Ben O’Connor at the Tour of the Alps race. #TotA pic.twitter.com/g4w1A3DJp4 — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) April 18, 2024

Wout Poels beschikt over goede benen

In de koninginnenrit liet Woet Poels zien in goede vorm te verkeren. De 36-jarige renner van Bahrain - Victorious kon goed meekomen met de favorietengroep. Poels kwam vlak achter de gevallen O'Connor binnen en werd zo vierde in de etappe. De etappeoverwinning ging naar de Brit Simon Carr. De renner van EF Education ging met een voorsprong van bijna anderhalf minuut solo over de streep.

In het algemeen klassement doet de Nederlander ook goede zaken. Poels klimt twee plekken in het klassement en staat daardoor op de vierde plaats, met 48 seconden achterstand op leider Juan Pedro Lopez.