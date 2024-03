Visma | Lease a Bike krijgt opsteker: klassiekerwinnaar keert terug voor Ronde van Vlaanderen

Team Visma | Lease a Bike kende een week met pieken en dalen. Matteo Jorgenson zette zijn goede vorm door en won Dwars door Vlaanderen. Toch ging het vooral om Wout van Aert die tijdens die koers een flinke smak maakte en zijn voorjaar in rook zag opgaan. Net voor de Ronde van Vlaanderen heeft de geel-zwarte ploeg nu toch een opsteker te pakken.

Vrijdagmiddag maakte Vimsa | Lease a Bike hun ploeg bekend voor de Ronde van Vlaanderen aankomende zondag. Wat opvalt is dat Dylan van Baarle er weer bij is. De Nederlands kampioen viel tijdens de E3 Saxo Classic. Tijdens de Ronde kan hij weer starten.

Van Baarle

Van Baarle weet hoe het is om een klassiek op zijn naam te zetten. De renner won in 2022 Parijs-Roubaix. Vorig jaar was Van Baarle de eerste die over de finish kwam bij Omloop het Nieuwsblad.

Naast hem zullen ook Jorgenson en Tiesj Benoot aan de start staan. De Amerikaan was dit jaar verrassend Parijs-Nice door onder meer Remco Evenepoel en Primoz Roglic voor te blijven.

Afwezige Van Aert

Vooral het gemis van Van Aert bij Visma zal zich doen voelen. De Belg ging tijdens Dwars door Vlaanderen erg hard onderuit en zag zijn voorjaar in duigen vallen. De renner in het geel-zwart had dit jaar alles gezet op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Door zijn val is zijn voorjaar voorbij en is zelfs de Giro d'Italia is een twijfelgeval.

Hiermee komt er een extra dimensie aan de vloek die Visma de laatste jaren heeft bij de wielermonumenten. Met Van Baarle en Jorgenson heeft Visma een goede ploeg staan, maar topfavoriet Van der Poel keek vooral naar eeuwige rivaal Van Aert om hem van de zege af te houden in Vlaanderen.

Botbreuken Wout van Aert volgende hoofdstuk monumentenvloek Visma | Lease a Bike Visma | Lease a Bike is al jaren het toonaangevende team binnen de wielersport, maar in de monumenten wil het de laatste jaren maar niet lukken. Zondag is de Ronde van Vlaanderen de volgende kans voor de ploeg om er één te winnen. In aanloop naar die koers heeft de ploeg met tegenslag na tegenslag te maken. De valpartij van Wout van Aert in Dwars door Vlaanderen is de volgende klap voor de gele formatie.

Verder zullen Eduardo Affini, Mick en Tim van Dijke en Per Strand Hagenes starten voor Visma Lease a Bike tijdens de Ronde van Vlaanderen. Ook Christophe Laporte is er nog niet bij.