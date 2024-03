Mathieu van der Poel moet ploegmaat Jasper Philipsen missen in Ronde van Vlaanderen

Jasper Philipsen zal zondag niet van start gaan tijdens de Ronde van Vlaanderen. Alpecin-Deceuninck en Mathieu van der Poel moeten de topsprinter dus missen.

Het programma van Philipsen is in overleg met de ploeg aangepast. Hij rijdt in aanloop naar Parijs-Roubaix (op 7 april) alleen nog maar de Scheldeprijs aankomende woensdag. Vorig jaar deed de Belgische topsprinter precies hetzelfde in aanloop naar het Franse monument: toen eindigde Alpecin-Deceuninck met Van der Poel en Philipsen op plaats een en twee.

Van der Poel

Van der Poel is zondag dus de onbetwiste kopman van zijn ploeg tijdens de Ronde van Vlaanderen. Zowel in 2020 als in 2022 won hij deze klassieker al eens. Vorig jaar was alleskunner Tadej Pogacar net te snel voor de Nederlander, die inmiddels in de regenboogtrui rijdt.

In Vlaanderens mooiste wordt Van der Poel bijgestaan door Søren Kragh Andersen, Silvan Dillier, Axel Laurance, Xandro Meurisse, Oscar Riesebeek en Gianni Vermeersch.

Valpartij Van Aert

Door de harde valpartij van Wout van Aert tijdens Dwars door Vlaanderen is dé grote concurrent van Van der Poel letterlijk en figuurlijk weggevallen. Voor de Belg van Team Visma | Lease a Bike is het einde voorjaar en zelfs de Giro d'Italia van later dit jaar is nog onzeker.

Gemengde gevoelens over herstel Wout van Aert: 'Niet alles is met een operatie te verhelpen' Van Aert is donderdag met succes geopereerd aan zijn gebroken borstbeen, sleutelbeen en meerdere ribben, zo bevestigde Team Visma. Volgens de artsen is echter niet elk letsel door de ingreep verholpen. Dat betekent dat zijn voorjaar erop zit en hij dus geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race rijdt.

Ook Pogacar gaat het Van der Poel niet lastig maken in deze editie van de Ronde. De Sloveen wint dit seizoen eigenlijk alles waar hij aan de start staat, maar komt dit jaar zijn titel niet verdedigen in België. Namen als Matteo Jorgenson, Tiesj Benoot, Mads Pedersen, Tim Wellens en Matej Mohoric zullen het Van der Poel lastig moeten maken, maar dat de Nederlandse wereldkampioen de topfavoriet is staat buiten kijf.