Thijs Zonneveld zat vloekend voor tv na val Wout van Aert: 'Dag mooiste zondag van het jaar'

De val van Wout van Aert woensdag tijdens Dwars door Vlaanderen houdt de gemoederen in de wielerwereld enorm bezig. De Belg mist door de crash de Ronde van Vlaanderen van aankomende zondag. Columnist en oud-wielrenner Thijs Zonneveld wist niet wat hij zag.

Net als vele anderen wielerfans zat Zonneveld woensdag voor de televisie te genieten van Dwars door Vlaanderen. Echter was er ineens niks meer te genieten, toen een groep met favorieten, waaronder Van Aert, hard naar het asfalt ging. "Niet alleen Vlaanderen huilde met hem mee, iedereen die keek wist wat het betekende. Dag Ronde, Dag Roubaix, dag gevecht, dag mooiste zondag van het jaar", zo jammer Zonneveld in zijn column in het Algmeen Dagblad.

De valpartij was niet alleen voor Van Aert desastreus. Ook grote namen voor zondag zoals Biniam Girmay en Jasper Stuyven gingen hard onderuit. Mads Pedersen lag er ook bij, maar zal zondag wel opstappen tijdens de Ronde van Vlaanderen. Mede hierdoor zat Zonneveld vloekend en hoofdschuddend voor zijn scherm.

"Vallen is ruk. Vallen met 70 kilometer per uur is dubbel ruk. Vallen met 70 kilometer per uur een paar dagen voor de koers waarvoor je maandelang álles hebt opgeoffert, is duizendmaal rukkerderuk", leeft de columnist zich in.

Focus op voorjaarsklassiekers

Van Aert was heel vaak dichtbij het winnen van grote klassiekers of een andere koers van naam. Dit jaar moest daar verandering brengen en de zinnen werden gezet op de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Twe monumenten die nu voor Van Aert de prullenbak in kunnen.

"Sleutelbeenbreuk, ribben gebroken, kneuzingen, hechtingen: Van Aerts voorjaar zit erop. Wéér een jaar zonder overwinning in de Ronde of Roubaix. Het maakt de druk op de koersen voor volgend seizoen alleen maar groter en de kans dat hij er één wint alleen maar kleiner", denk Zonneveld.