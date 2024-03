Wielrenner breekt kuitbeen door val bij dokterswagen: 'Ik ging alleen zalf voor een schaafwond halen'

De wielerwereld keek een aantal weken geleden vreemd naar de tijdrithelmen van Team Visma | Lease a Bike tijdens de openingstijdrit in de Tirreno-Adriatico. De ploeg reed rond met ontwerp rond dat rechtstreeks uit de film 'Back to the Future' had kunnen komen. De Internationale Wielerunie (UCI) kondigde een onderzoek aan naar de helmen en is daar nu klaar mee.