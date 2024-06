Woede in Tour de France na bizarre valpartij: renner breekt drie tanden door toeschouwer

Nog voordat de Tour de France écht begonnen is, was de eerste valpartij al een feit. Jan Hirt (33) van Soudal Quick-Step kwam ten val door een onoplettende toeschouwer. De manager van zijn ploeg is ziedend.

Hirt kwam ten val doordat hij bleef haken achter de rugzak van een toeschouwer. Patrick Lefevere, ploegleider van het team van Hirt, deelt woest een foto op X. "Er zijn 100 regels voor de ploeg, maar een rugzak heeft ervoor gezorgd dat Jan Hirt is gevallen tussen het signeren van het startblad en de bus." Op de foto is de te zien dat het gebit van Hirt enorm gehavend is. Volgens Lefevere zijn er drie tanden gebroken.

'Chaos in Tour de France'

In Firenze, waar de Tour de France deze zaterdag van start gaat, is het enorm druk. Duizenden fans liepen voor de start gewoon tussen de renners door en dat maakte het enorm druk. Volgens ploeggenoot Yves Lampaert is het een enorme chaos. "De organisatie heeft het totaal niet in de hand. De mensen lopen overal. Jan is blijven haperen en ging over de kop", zo vertelde hij aan het Belgische VTM Nieuws.

Wat er met Hirt is gebeurd, is volgens Lampaert 'onaanvaardbaar'. "Wij krijgen als renners boetes bij de vleet voor kleine dingen, de organisatie mag eens in de spiegel kijken." Volgens de NOS ontstond de drukte nadat een aantal tieners een hek openden bij de teambussen. Daardoor waren er ineens enorm veel mensen bij de teambussen. In al die hectiek kwam de arme Hirt dus ten val.

