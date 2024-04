Abdi Nageeye grapt na nationaal record in Rotterdam: 'Vanmorgen dacht ik: ik heb een marathon gelopen'

Abdi Nageeye was na één dag alweer redelijk hersteld van de marathon van Rotterdam. De 35-jarige atleet liep in Rotterdam een nationaal record en schoof op maandag alweer aan bij een talkshow.

Nageeye zat aan tafel bij Beau, om te praten over zijn topprestatie. Hij rende in Rotterdam een tijd van 2 uur, 4 minuten en 43 seconden, zo'n dertien seconden sneller dan het vorige Nederlandse record. Ook dat was in zijn handen: in 2022 liep hij die tijd eveneens in Rotterdam.

Zondag had Nageeye bijna nergens last van tijdens de marathon. "Ik zag de rest op hun tanden bijten, keihard zweten. Toen dacht ik: dit wordt mijn dag." Maar maandag aan tafel bij Beau was dat toch iets anders. Grappend zei hij: "Vanmorgen dacht ik: ik heb een marathon gelopen."

Abdi Nageeye wint Marathon Rotterdam in Nederlands record: 'Makkelijkste marathon ooit' Abdi Nageeye heeft voor de tweede keer de marathon in Rotterdam gewonnen. De Nederlander was in een tijd 2.04.43 de beste van allemaal en daarmee dook hij ook nog eens dertien seconden onder zijn Nederlands record. Nageeye won ook in 2022 in Rotterdam.

Nageeye vond het geweldig om het publiek in Rotterdam mee te maken en werd naar eigen zeggen veel meer aangemoedigd dan in vorige edities. "Om de tien seconden hoorde ik alleen maar: Abdi, Abdi!"

Nationaal record ging nog bijna mis

Hij liep dus net onder zijn eigen nationaal record. Maar het had niet veel gescheeld, of het was de andere kant op gevallen: "Bij 1000 meter keek ik naar mijn horloge, heel snel, en toen dacht ik: oeh, ik moet nu even doorlopen."

Voorbereiden op de Olympische Spelen

Voor deze marathon zat Nageeye drie, vier maanden in Kenia, waar hij zo'n tweehonderd kilometer per week liep. Hij was daar, omdat de renners daar op hoogte kunnen trainen en meer lucht hebben. Nu gaat hij zich opmaken voor de Olympische Spelen. Het belangrijkste: "Geen blessures oplopen en goed rusten."