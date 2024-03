Femke Bol-effect in volle gang: tickets voor EK indoor in Apeldoorn volgend jaar al grotendeels uitverkocht

Het atletiek zit in de lift in Nederland en daar speelt Femke Bol met haar prestaties een grote rol in. Het komt dus goed uit dat de EK indoor volgend jaar in Apeldoorn wordt gehouden. Met nog een jaar te gaan zijn de tickets al bijna uitverkocht.

De EK indoor zijn over precies een jaar in Apeldoorn: van donderdag 6 maart tot en met zondag 9 maart. Woensdagochtend was de presentatie en daar werd ook bekend dat Dafne Schippers, voormalig wereldkampioene op de 200 meter, tot toernooidirecteur is benoemd. Ook werden de reguliere tickets voor het toernooi in de verkoop gegooid en het is wel duidelijk dat atletiek in Nederland razendpopulair is.

Eerder waren er al kaarten verkocht waarmee mensen het hele toernooi kunnen bezoeken, maar woensdag begon ook de normale kaartverkoop. Binnen een dag is het grootste deel van alle tickets al verkocht. Het toernooi bestaat uit zeven sessies en drie daarvan zijn zelfs al helemaal uitverkocht. Wie voor de avond op vrijdag, zaterdag of zondag nog tickets wil kopen, is te laat. Voor de ochtendsessies en de avondsessie op donderdag zijn nog wel kaarten te krijgen.

Dafne Schippers staat voor nieuwe uitdagingen: 'Ik ben op het goede moment gestopt' Dafne Schippers gaan we het komende jaar weer veel meer zien. De voormalig topatlete kondigde in september 2023 haar afscheid aan als sportster, maar keert nu terug in een andere functie in de atletiekwereld. "Heel eervol", zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl.

Femke Bol-effect

De goede prestaties op de WK indoor van afgelopen weekend zullen ongetwijfeld hebben meegeholpen. Nederland pakte daar vijf medailles, waaronder twee keer goud. Femke Bol werd wereldkampioene op de 400 meter met een wereldrecord en was samen met Lieke Klaver, Cathelijne Peeters en Lisanne de Witte ook goed voor goud op de estafette. Bol werd eerder in de buitenlucht al wereldkampioen op de 400 meter horden en zal op dat onderdeel ook voor de medailles strijden op de Olympische Spelen, waar ze in 2021 al brons won.

Het Nederlandse atletiek heeft meer toppers op dit moment en dat was ook te zien tijdens de WK van afgelopen weekend. Zo won Klaver naast het goud op de estafette ook zilver achter Bol op de 400 meter. Sofie Dokter pakte brons op de vijfkamp en ook de mannenploeg was goed voor een medaille met de derde plaats op de estafette.