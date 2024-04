Welkom: sprintende tweelingbroers Eugene en Jamie Omalla rennen voortaan voor Nederland

De 23-jarige tweelingbroers Eugene en Jamie Omalla rennen voortaan voor Nederland. Dat meldt de Atletiekunie. De broertjes hebben een Oegandese vader en een Nederlandse moeder. Ze werden geboren in Zoetermeer en verhuisden op hun zevende naar Oeganda.

De Omalla's zijn momenteel nog geen bekende namen in de atletiekwereld. Maar dat kan snel veranderen. Er is een kans dat ze met TeamNL naar de Olympische Spelen 2024 in Parijs gaan. Eugene en Jamie zitten in het het atletiekteam van de Kansas State University in de Verenigde Staten. Beiden zijn nog nooit bij een atletiekwedstrijd uitgekomen voor een nationale ploeg. Wel werden ze als individu aangeduid als Oegandees.

400 meter

Eugene heeft zichzelf dit seizoen spectaculair verbeterd. Hij liep indoor 45,18 seconden op de 400 meter. Dat betekende een Afrikaans indoorrecord. Ter vergelijking: het persoonlijk record van Nederlands recordhouder Liemarvin Bonevacia is 45,48. Het pr van Jamie is 46,81.

Atletiekunie

Vincent Kortbeek, technisch directeur van de Atletiekunie, zegt tegen de NOS: "Het is heel mooi dat ze de Nederlandse atletiek en de 4x400 meter-ploeg kunnen gaan versterken. Het duo heeft zelf bij ons aangeklopt en gevraagd of ze op Papendal konden trainen en voor Nederland konden uitkomen. Daar hebben we ja op gezegd."

Nederland moet zich nog plaatsen voor de estafette op de Zomerspelen. Dat moet gebeuren bij de WK estafette, begin mei op de Bahama's. Eugene en Jaime Omalla trachten zich ook nog individueel te plaatsen op de 400 meter.