Appartementen in Zandvoort te koop mét uitzicht op het circuit: 'Eerste klas plaatsen tijdens F1-races'

F1-liefhebbers opgelet: op Funda staan twee appartementen in Zandvoort te koop met uitzicht op het circuit, waar in augustus de F1-coureurs overheen razen. Dus heb jij geen ticket weten te bemachtigen, maar wil je er toch bij zijn, dan is dit je kans.

De Grand Prix van Nederland staat gepland van 23 tot en met 25 augustus. Lekker in de zomer dus. Ideaal om met je vrienden of vriendinnen een huisje dicht bij het circuit te hebben en op Funda staan twee appartementen te koop.

Appartementen met uitzicht op Circuit Zandvoort

Eentje in de Tjerk Hiddesstraat in Zandvoort. Daar staat in de omschrijving: ' Vanaf de galerij heb je ook uitzicht op het beroemde circuit van Zandvoort. Eerste klas plaatsen tijdens de Formule 1-races gegarandeerd!' Moet je wel even een verrekijker meenemen.

Het andere appartement ligt iets dichter bij het circuit. ' Door de goede ligging op een hoek heeft het appartement twee grote ramen in de zijgevel die zorgen voor extra lichtinval. Vanuit ieder raam kijkt u prachtig weg op het circuit van Zandvoort, de duinen en als u goed kijkt is de zee zichtbaar', valt te lezen in de omschrijving.

Beide appartementen liggen op ongeveer tien minuutjes à een kwartier lopen van het circuit.