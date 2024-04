Dansende Jake Paul probeert Jutta Leerdam op te vrolijken na vertrek bij Jumbo-Visma: 'Mensen stellen me weer teleur'

Schaatsster Jutta Leerdam was maandag niet erg blij met de manier waarop Jumbo-Visma bekend maakte dat haar contract niet verlengd zou gaan worden. De 25-jarige specialist op de 1000 meter liet via sociale media weten dat ze teleurgesteld is en vond steun bij haar vriend Jake Paul.

Leerdam postte eerder op de maandag een statement naar aanleiding van haar vertrek bij Jumbo-Visma. De lezing van de 25-jarige schaatsster over haar vertrek bij de ploeg was echter totaal anders dan die van haar voormalige werkgever. In de reacties op haar eigen post liet ze duidelijk merken wat ze van de woorden van haar team vond.

Schaatsdiva Jutta Leerdam haalt hard uit naar Jumbo-Visma: 'Heel respectloos'

Nu het schaatsseizoen is afgelopen, is Leerdam aan de andere kant van de wereld op bezoek bij haar vriend Jake Paul en later op de dag liet ze zien dat hij haar probeerde te troosten met een dansje. Op Instagram deelde ze een video met een cryptisch bijschrift: "Wanneer mensen je voor de honderdste keer teleurstellen en je vriend je met een klein dansje probeert op te vrolijken." Het is onduidelijk of de teleurstelling iets met de breuk met Jumbo-Visma te maken heeft.

Jake Paul probeert Jutta Leerdam op te vrolijken. © Instagramstory Jutta Leerdam

Leerdam zit dus nog zonder ploeg, maar ze lijkt zich ondertussen prima te vermaken samen met haar Amerikaanse vriend. Samen zitten ze het grootste deel van de tijd op het tropische eiland Puerto Rico, waar Paul woont. De Amerikaan bereidt zich voor op zijn gevecht met Mike Tyson. Het sportkoppel kan elkaar dus mooi motiveren om hard te trainen.

Komt vrees Jutta Leerdam uit? Mike Tyson waarschuwt Jake Paul met imponerende beelden

Hoe nu verder met Leerdam?

Het is de vraag wat de volgende stap van Leerdam zal zijn. Ze zou nog in gesprek zijn met Team IKO, de ploeg waar op dit moment ook Joy Beune onder contract staat. Beide partijen zijn 'aan elkaar aan het snuffelen', dus het lijkt erop dat het nog wel even kan duren voor er duidelijkheid zal zijn.

Toekomst Jutta Leerdam onzeker na 'geweldige klap': 'Ze heeft zich overal aangeboden'

Het is eventueel ook een optie dat Leerdam een eigen ploeg begint. Dat deed ze een aantal jaren geleden al eens samen met haar toenmalige vriend Koen Verweij. Wel is het een hele uitdaging om dat nog op poten te zetten aangezien veel schaatsers al een nieuwe ploeg hebben gevonden voor het nieuwe seizoen.