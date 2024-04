'Speciale' Jutta Leerdam met Jake Paul én haar schoonmoeder naar worstelfestijn, zwager steelt de show

Jake Paul was druk bezig in zijn Instagram Stories. De bokser en influencer deelde beelden waarop hij als een idioot een vliegtuig uitstapte, gevolgd door vriendin Jutta Leerdam. De Nederlandse schaatsdiva keek maar even de andere kant op. Leerdam ging samen met haar vriend en haar schoonmoeder naar een bekende worsteldwedstrijd, waar Logan Paul aan meedeed.

Paul promootte met zijn filmpje indirect het gevecht van zijn broer. Logan Paul kroonde zich later die avond tot de Amerikaanse kampioen van het worstelen, wat een typisch Amerikaans showtje is. Hij nam het op tegen Randy Orton en dat was ook de man die Jake Paul te kakken zette in zijn stories.

Met een helmpje op en een gekke stem riep de vriend van Leerdam dat hij 'voor Orton' kwam. Paul en Leerdam waren dan ook allebei aanwezig bij Wrestle Mania.

Jake Paul vs. Mike Tyson

Paul is ondertussen in voorbereiding op het gevecht tegen de dertig jaar oudere Mike Tyson (57), dat in juli zal plaatsvinden. Veel kenners spreken zich uit over het boksgevecht, dat onverstandig zou zijn voor Tyson. Er zitten namelijk speciale regels aan het gevecht, die zijn gefocust op het knock-out slaan van de tegenstander. Voor een bokser die tijdens het gevecht 58 jaar is, is dat niet aan te raden.

Jutta Leerdam

Terwijl Leerdam van haar laatste weken vakantie geniet, zal zij in haar achterhoofd ook bezig zijn met haar schaatstoekomst. Haar contract bij Jumbo-Visma is inmiddels afgelopen en ze is nog wel met die ploeg in gesprek over een nieuw contract, bevestigde de ploeg aan Sportnieuws.nl.

In 2026 zijn de Olympische Spelen en het is dan wel aan te raden om deze zomer ergens onder contract te staan. Jumbo-Visma lijkt de beste papieren te hebben om Leerdam binnenboord te houden.