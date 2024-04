Breuk Jutta Leerdam en Jumbo-Visma: 'Ze isoleerde zich van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie'

Het contract van Jutta Leerdam bij Team Jumbo-Visma is afgelopen en de ploeg heeft laten weten dat een verlenging er niet meer in zit. De grote vraag in de schaatswereld is dan ook wat zij gaat doen. Met het oog op de Winterspelen van 2026 in Milaan zal de specialist op de 1000 meter binnenkort vast en zeker ergens een krabbel zetten.

Sportmarketeer Chris Woerts sprak begin april Sportnieuws.nl nog de verwachting uit dat Leerdam bij Jumbo-Visma zou blijven. Maar hij stelde wel een paar voorwaarden. "Dan moet ze zich wel aanpassen aan de ploegdiscipline en niet aan haar individuele discipline." En juist daar ontbreekt het aan, zo bleek zo ongeveer uit de teksten van commercieel directeur Sven Kramer toen die bekendmaakte dat de ploeg niet verder wilde onderhandelen.

Volgens Woerts is het 'algemeen bekend' dat Leerdam niet super in de groep lag. "Zij heeft niet de sociale cohesie die je mag verwachten van een ploeggenoot. Zij heeft zich een beetje geïsoleerd van de rest van de ploeg en dat geeft altijd frictie. Het enige wat zij kan doen is aanpassen aan de ploegstructuur en niet een einzelgänger zijn. Want dan zet je jezelf buiten de ploeg en dan is het gedoemd te mislukken."

Marianne Timmer

Ook Marianne Timmer dacht dat Leerdam bij Jumbo-Visma zou blijven, zei ze tegen Sportnieuws.nl. De voormalig schaatskoningin denkt dat het 'te laat dag' is voor de schaatsster om nog een eigen team op te richten met bijvoorbeeld haar vriend Jake Paul. Daarnaast heeft Timmer het vermoeden dat andere teams niet genoeg budget meer hebben om Leerdam binnen te hengelen. "Ik denk dat ze gewoon bij Jumbo-Visma blijft. Ze moet er alleen uitkomen met Jac (Orie, red.)."

Met het oog op de Olympische Spelen van 2026 tekenen de meeste schaatsers een contract tot ná die Spelen. Leerdam zal daar de volle focus leggen op één afstand, volgens Woerts. "Want je moet ook eerlijk zijn: zij kan maar op één afstand een medaille winnen en dat is de 1000 meter. Ze moet oppassen dat ze geen one day wonder wordt."

'Het beste team'

Woerts sloot drie weken geleden af door te zeggen dat Leerdam in het beste team zat. Bij Team Jumbo-Visma zijn na deze winter wel een aantal grote schaatsers vertrokken: Antoinette Rijpma-de Jong is naar Team Reggeborgh, Jorrit Bergsma naar Team AH-Zaanlander en Thomas Krol is gestopt. Leerdam was de enige topschaatsster die nog bij Jumbo-Visma zat. Bij de mannen lijkt Joep Wennemars komend seizoen een van de grotere namen te zijn, met Merijn Scheperkamp en Beau Snellink.

Vakantie Jutta Leerdam

De afgelopen week postte Leerdam geregeld kiekjes van haar internationale reizen. Met haar vriend Jake Paul verplaatst zich per privéjet door de Verenigde Staten en Midden Amerika. Vorige week vierde ze de zwangerschap van schoonzus Nina Agdal. Ondertussen traint ze gewoon door.