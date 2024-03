Donyell Malen koopt héél duur appartement in Amsterdam én parkeerplaatsen van 100.000 euro per stuk

Donyell Malen houdt nog altijd zo van de stad Amsterdam, dat de voetballer er een peperduur appartement heeft gekocht. In 2015 verliet hij Ajax voor de jeugd van Arsenal en maakte sindsdien transfers naar PSV en Borussia Dortmund.

"PSV zit in mijn hart", zei Malen in aanloop naar het Champions League-tweeluik met de club waar hij doorbrak. Dat kan wel zijn, maar de stad Eindhoven dan in ieder geval minder dan Amsterdam, de stad van aartsrivaal Ajax. Daar heeft hij volgens Bekende Buren een enorm appartement gekocht aan de Amstel.

Het balkon van het peperdure appartement in Amsterdam dat Donyell Malen gekocht heeft. ©Bekende Buren

4.900.000 euro

Malen moest diep in de buidel tasten om de woning af te tikken. Liefst 4,9 miljoen euro kostte het appartement in Amsterdam. Wel heeft hij flink onder de vraagprijs kunnen kopen, want die lag op 5,25 miljoen euro. Een 'korting' van liefst 350.000 euro, wat voor veel mensen al een heel huis kost.

410 vierkante meter

Voor dat geld heeft Malen flink wat woonruimte gekocht. Het woonoppervlak is 410 vierkante meter, geheel toevallig hetzelfde cijfer hoe de harde kern van Ajax zich jarenlang identificeerde met Vak 410. Het appartement, waar je alleen binnen kan komen middels een chip, is van alle gemakken en luxe voorzien en bevat in totaal negen kamers: zes slaapkamers en drie badkamers.

Het uitzicht vanuit de woonkamer over de stad Amsterdam. ©Bekende Buren

Parkeerplaatsen van 100.000 euro per stuk

Het uitzicht over de Amstel en de stad Amsterdam is op de achttiende verdieping van het pand adembenemend. De prijs van de twee parkeerplekken die Malen bij zijn woning kocht ook. Voor één parkeerplaats betaalde de aanvaller 100.000 euro en hij besloot er twee te kopen.