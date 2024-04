Heel speciale dag voor Estavana Polman, Rafael van der Vaart, Frenkie de Jong en Ronald Koeman

Een aantal Nederlandse (ex-)sporters beleefde woensdag een dag om nooit meer te vergeten. Bij het staatsbanket van de Spaanse koning en koningin tijdens hun bezoek aan Nederland, waren onder anderen Estavana Polman en Frenkie de Jong uitgenodigd.

De Nederlandse handbalster was, samen met haar vriend Rafael van der Vaart, uitgenodigd om bij het luxueuze diner aanwezig te zijn. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima hadden de Spaanse koninklijke familie op bezoek. Dan is het uitpakken geblazen. Aangezien Van der Vaart bij Real Madrid heeft gevoetbald, was zijn link met Spanje snel gelegd. Zijn opa (van moeders kant) is ook nog eens Spaans.

Polman trok alles uit de kast om goede sier te maken. Een paar uur voor het grote diner postte ze op Instagram dat ze haar nagels liet doen 'voor een speciale dag'. Toen was het nog gissen naar de reden, aangezien ze niet jarig was en ook geen jubileum had met Van der Vaart. Dat vierde ze al op een andere dag met hem.

Estavana Polman pakt flink uit voor het staatsbanket met de koning en koningin van Nederland en Spanje. ©Instagram Estavana Polman

Toen achteraf bleek dat het om een bezoek aan de koning en koningin van Nederland én Spanje ging, snapten haar volgers ook waarom ze zich ook nog een schitterende rode jurk liet aanmeten.

Estavana Polman: van zwaar auto-ongeluk, tot wereldkampioen handbal en realitysoap met Rafael van der Vaart Estavana Polman is hét boegbeeld van het Nederlandse handbal. Ondanks flink wat tegenslagen in haar leven, knokte ze zich naar de absolute wereldtop. Onderweg verleidde ze Nederland met haar spontane babbel en kreeg ze een kind met haar vriend Rafael van der Vaart. Dit is Estavana Polman.

Frenkie de Jong

Niet alleen Van der Vaart en Polman waren te gast. Ook voetballer Frenkie de Jong was in deftig kostuum aanwezig met zijn vriendin Mikky Kiemeney. Hij mocht zelfs tijdens het handen schudden even kletsen met de beide koningen. Wellicht over de Champions League-deceptie van zijn club FC Barcelona.

Frenkie de Jong was ook uitgenodigd voor het staatsbanket en trok zijn beste pak aan. ©ANP

Nog geen 24 uur voor het diner begon, speelde De Jong nog tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League. Na een desastreuze 4-1 nederlaag ligt de Spaanse topploeg uit Europa.

Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney zijn er ook bij vanavond. Hij is de enige waar de twee koningen uitgebreid mee willen praten. pic.twitter.com/dlusIWLagF — Annemarie de Kunder (@Amdekunder) April 17, 2024

Ronald Koeman met vrouw Bettina

Tot slot werd ook Ronald Koeman nog gespot in zijn netste kleding. Hij werd samen met zijn vrouw Bettina uitgenodigd in het paleis op de Dam in Amsterdam. Als speler was hij jarenlang actief bij FC Barcelona. Bij die club werd hij later coach. Ook had hij een tijdje de leiding over voetbalclub Valencia. Koeman heeft nog altijd een warme band met Spanje en heeft daar dus ook mooi gewoond.

Bondscoach Ronald Koeman gooit penthouse voor 2,7 miljoen euro in de verkoop Ronald Koeman is de komende tijd druk bezig met de selectie van het Nederlands elftal voor het EK in Duitsland deze zomer. Hij gaat zijn besluit niet meer nemen vanuit zijn penthouse in Noordwijk, die is namelijk te koop gezet. Koeman vraagt er 2,7 miljoen euro voor.

Ronald Koeman in zijn beste pak tijdens het staatsbanket met de Nederlandse en Spaanse koninklijke familie. ©ANP