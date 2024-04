Joy Beune moet nog even geduld hebben: verbouwing vordert, maar belangrijkste ontbreekt

Kjeld Nuis en Joy Beune hebben het ondanks het einde van het schaatsseizoen toch vrij druk op dit moment. Het schaatskoppel laat op dit moment namelijk hun huis verbouwen. Daar zit ondertussen wel schot in.

Nuis deelt donderdag namelijk via Instagram een update van de verbouwing in het huis van het schaatskoppel. Het lijkt erop dat de badkamer voor een groot gedeelte klaar is als we de video van de schaatser zien. Wel mist er volgens Nuis nog iets. 'Wachten op het bad', schrijft hij bij de video.

Dat de twee uitkijken naar een lekker warm bad liet Beune eerder al weten. Zij was na het schaatsseizoen nog aanwezig bij De Hollandse 100 voor het goede doel. In een interview aan onze site vertelde ze toen over het succesvolle einde van het schaatsseizoen, maar ook over de verbouwing. Bekijk hieronder het hele interview.

Joy Beune zet zich in voor goed doel, zit vol in verbouwing en geniet van vakantie Sportnieuws.nl sprak Joy Beune tijdens de Hollandse 100; een sportevenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfeklierkanker. Ze vertelde ons hoe zij het afgelopen schaatsseizoen heeft ervaren en waar ze deze vakantie het meest naar uitkijkt.

Relatietest

Eerder deze week bleek al dat een verbouwing net als bij veel mensen een goede test is voor hun relatie. Beune was namelijk druk bezig in de keuken toen Nuis besloot om haar eens goed te laten schrikken. Daar was ze niet heel blij mee, terwijl haar vriend de grootste lol had.

De twee waren ondanks de verbouwing in het hele huis wel in staat om gebruik te maken van de keuken. Het koppel bakte namelijk al een taart en op de foto zag dat er erg goed uit.

Kjeld Nuis werkt op de zenuwen van Joy Beune tijdens verbouwing: 'Niet doen!' Het schaatsseizoen is alweer even voorbij en dus hebben de mannen en vrouwen tijd voor andere dingen. Joy Beune en Kjeld Nuis gebruiken de tijd om samen hun huis te verbouwen. Dat is normaal gesproken een echte relatietest en dat is ook bij het schaatskoppel het geval.

Tijd voor hobby's

Buiten de verbouwing hebben Beune en Nuis genoeg tijd om toch nog een beetje te ontspannen. Zo deelde Nuis beelden dat hij aan het gamen was met niemand minder dan Rico Verhoeven. Die waarschuwde hem echter wel dat hij soms ook wat tijd aan zijn vriendin moet besteden.

Ondanks 'waarschuwing' Joy Beune is Kjeld Nuis lekker aan het gamen, mét Rico Verhoeven Als topsporter bestaat je leven uit reizen, trainen, presteren en rusten. Er is weinig tijd voor hobby's. Maar nu voor de schaatsers het seizoen is afgelopen, hebben ze tijd om leuke dingen voor zichzelf te doen. Kjeld Nuis vindt het heerlijk om te gamen.

Vol goede moed naar nieuw schaatsseizoen

Beune en Nuis zullen de komende tijd niet alleen maar gebruiken om te ontspannen, want ze zullen zich ook langzaam weer gaan voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen. Daar zullen ze allebei zin in hebben na hun sterke prestaties in het afgelopen jaar.

Beune werd namelijk wereldkampioene allround en greep ook op de WK afstanden goud op de 5000 meter en de ploegenachtervolging. Nuis won het NK sprint en pakte bij de WK afstanden twee medailles. Dat hij geen goud pakte, was geen schande gezien de dominantie van Jordan Stolz op de korte afstanden.