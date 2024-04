Lee Towers is boos op Johan Derksen: 'Het zijn nono’s, veeg er mijn achterste mee af'

Lee Towers (78) zingt zondag bij de marathon van Rotterdam zijn lijflied: 'You'll never walk alone'. Het wordt, gezien zijn leeftijd en gezondheid, de laatste keer dat hij de renners met die toepasselijke woorden toezingt. Hij vindt het schandalig hoe de mannen van Vandaag Inside over zijn loopbaan praten.

Leendert Huijzer, zoals hij echt heet, werd onder meer in de aflevering van dinsdag 9 april behoorlijk afgezeikt door Johan Derksen en René van der Gijp. Derksen, die in die aflevering ook zijn gewraakte uitspraken deed over Habtamu de Hoop, zei dit over Towers: "Het probleem is alleen dat hij niet alleen lichamelijk gehandicapt is, maar ook z’n stem doet het niet meer en dat is ontzettend lastig. Een kwetsbare man moet duidelijk gemaakt worden dat hij niet meer moet gaan zingen als het niet meer kan."

Respectloos

In gesprek met De Telegraaf laat Towers weten wat hij vindt van de commentaren. En eigenlijk wil hij zich daardoor niet uit de tent lokken. Maar dat lukt niet: "Daar reageer ik niet eens meer op. De jongens zijn zo respectloos. Dat zie je ook nu weer, in hoe hij zich uitlaat. Ze reageren allemaal als kippen zonder kop, weet je wel."

Kapsones

En hoe langer het gesprek duurt, hoe feller de volkszanger wordt. “Nou ja, dat is hun verdienmodel, weet je. Ze gooien iedereen voor de bus en dan zitten ze nog te geinen ook, weet je. En maar lachen. Wat hebben ze zelf gepresteerd? Ik zit al zo lang in dit vak. Ik heb geen kapsones, maar ze mogen voor mijn status en wat ik in Nederland ben, best een heel klein beetje respect hebben."

Achterste

En alhoewel hij dus begon met het voornemen om er niet op te reageren, sluit hij het onderwerp af met een paar stevige uitspraken: "Ik veeg er mijn achterste mee af, laat ik het zo zeggen, met wat die mannen allemaal beweren en doen. Het zijn nono’s, weet je wel. Ze hebben geen respect. Het is vervelend, toch?"