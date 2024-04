Lee Towers stopt met 'You'll Never Walk Alone' tijdens Marathon Rotterdam

Het is het einde van een tijdperk. De Rotterdamse zanger Lee Towers is al dertig jaar lang een boegbeeld van de Marathon Rotterdam omdat hij bij de start het legendarische 'You'll Never Walk Alone' zingt, maar daar gaat hij mee stoppen.

Over een week, op 14 april, doet de Rotterdammer zijn nummer voor de laatste keer bij het startschot. Het is voor marathon een ware traditie geworden. "Maar aan al het moois komt een eind", vertelt Towers op de site van de organisatie.

De 78-jarige zanger heeft de afgelopen jaren steeds vaker fysieke problemen. Zo loopt hij vanwege een gebroken heup nog altijd niet zoals voorheen. "Daarnaast is de marathon niet een enkel optreden voor mij, ik loop en sta de hele dag nog langs de kant en bij de finish", geeft Towers aan bij het Algemeen Dagblad.

Dertigste keer

Omdat de jaren gaan tellen, heeft Towers besloten dat het mooi is geweest. "En dat dit jaar voor de dertigste keer is, leek mij een mooi moment." De organisatie laat weten uitgebreid stil te staan bij het afscheid van Towers.

Ook een hechte band met Feyenoord

Niet alleen bij de marathon, maar ook bij Feyenoord zijn Lee Towers en zijn gouden microfoon bekende gasten. Uiteraard werd You'll Never Walk Alone door de speakers gepompt toen Feyenoord in 2023 landskampioen werd. Daarnaast is zijn 'Mijn Feyenoord' een van de bekende clubliederen. Towers is ook groot fan van de club.

Marathon met een zwart randje

De marathon van 14 april leek een historische te worden. De Keniaanse wereldrecordhouder Kelvin Kiptum wilde in Rotterdam proberen om als eerste atleet ooit onder de magische grens van twee uur te lopen. Hij overleed begin februari echter bij een verkeersongeval in Kenia. De organisatie van de marathon heeft kort na zijn overlijden opgeroepen om geld te doneren voor de zogeheten Kelvin Kiptum Foundation.