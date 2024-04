Lando Norris krijgt Kelly Piquet, vriendin van Max Verstappen, op zijn dak: 'Je zit op mijn plek'

Lando Norris eindigde bij de Grand Prix van China achter de oppermachtige Max Verstappen als tweede en kreeg van de Nederlander ook nog een mooi cadeautje. De Brit mocht instappen in de privéjet van de drievoudig wereldkampioen, maar de vriendin van Verstappen was daar minder blij mee.

Verstappen pakte in China zijn vierde overwinning van het seizoen en zag de tweede plaats niet naar teamgenoot Sergio Pérez gaan, maar naar McLaren-coureur Norris. De Nederlander en de Brit hebben een goede relatie en dus besloten ze samen in het vliegtuig te stappen. Verstappen deelde een kiekje op sociale media en kreeg een bijzondere reactie.





Kelly Piquet, de vriendin van Verstappen, was zogenaamd iets minder blij met Norris. Ze reageerde op de post met de tekst 'Je zit op mijn plaats'. Het lijkt erop dat ze het niet serieus bedoelde en dus hoeft Norris zich waarschijnlijk geen zorgen te maken.



Kelly Piquet

Verstappen is sinds oktober 2020 samen met Piquet. Kelly was eerder een stel met Daniil Kvyat, die in 2016 door de Nederlander werd vervangen bij Red Bull. De Braziliaanse kreeg samen met de Rus een dochter genaamd Penelope. Verstappen is nu haar stiefvader en dus zit uitslapen er niet meer in.

Dominante Verstappen

Verstappen was in China afgelopen week voor de zoveelste keer oppermachtig. De Nederlander boekte zijn 58e overwinning en zijn vierde van het jaar. Hij won alleen de Grand Prix van Australië niet, want daar viel hij al snel uit door een remprobleem.

De Nederlander werd de afgelopen drie jaar wereldkampioen en lijkt ook dit jaar weer hard op weg naar de titel. Hij staat op 110 punten en dat zijn er 25 meer dan teamgenoot Pérez. Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz staan al op een nog grotere achterstand. De volgende Grand Prix is op zondag 5 mei in Miami.