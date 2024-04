Monica Geuze bevestigt nieuwe relatie na meerdere keren gezien te zijn met profvoetballer

Monica Geuze heeft in haar podcast Geuze & Gorgels laten weten dat ze weer een nieuwe vriend heeft. Wie dit is, maakt de ex van Lars Veldwijk niet bekend, maar volgens haar volgers en juicekanalen gaat het onmiskenbaar om profvoetballer James Lawrence.

In haar podcast vertelt Geuze het minimale over haar nieuwe relatie. "Ik heb weer een vriendje en dat is alles wat ik erover ga zeggen", vertelt de voormalig vlogster in de podcast. Geuze werd in 2021 door de FHM uitgeroepen tot de mooiste vrouw van Nederland en ook heeft ze twee bekende exen in Lil Kleine en Lars Veldwijk. Tegenwoordig is Geuze presentatrice van programma's als The Bachelor en is ze dus druk bezig met haar podcast.

James Lawrence

Volgens fans en juicekanalen is de nieuwe vriend van Geuze wel weer een voetballer. Het zou gaan om de 31-jarige James Lawrence. Een verdediger uit Wales die tegenwoordig zijn minuten maakt voor 1. FC Nürnberg op het tweede niveau in Duitsland. De twee werden samen gespot op een tripje naar Marrakech, waar ze volgens Yvonne Coldeweijer 'niet van elkaar af konden blijven'. Ook werden de twee al eens gezien in de Albert Heijn.

Carrière

Lawrence komt uit Wales en voetbalt dus in Duitsland, maar hij is geen onbekende in Nederland. In zijn jongere jaren kwam de verdediger uit voor Ajax, Sparta en RKC Waalwijk. Of Lawrence ook daadwerkelijk Nederlands spreekt is niet bekend. De verdediger speelde elf interlands voor Wales, maar inmiddels zit hij al een tijd aan de kant met een spierblessure. Begin 2024 is hij hiervoor geopereerd, waardoor hij genoeg tijd zal hebben om met Geuze om te gaan.