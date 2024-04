'Jij maakt me het gelukkigste meisje ter wereld': Jutta Leerdam en Jake Paul vieren speciale dag

Jutta Leerdam en Jake Paul zijn officieel een jaar samen. En dat moet gevierd worden. Het liefdeskoppel deelde wat schattige beelden en plaatjes op Instagram om hun eenjarig jubileum te vieren. Cute.

Leerdam deelde een reel (video) op Instagram met herinneringen van het afgelopen jaar. Van gezamenlijke dansjes, kusjes en hartjes, tot een zenuwachtige Paul bij een schaatswedstrijd van Leerdam. Ze schrijft daarbij: "Ik aanbid je, ik ben zo dankbaar voor je, je maakt me het gelukkigste meisje ter wereld. De man met het beste hart. Laten we nooit stoppen met dansen baby."

Leerdam is op dit moment in de Verenigde Staten om bij haar vriendje te zijn, nu het schaatsseizoen erop zit. Bij terugkomst - wanneer dat ook is - moet ze wel een belangrijke knoop doorhakken: blijven bij Team Jumbo-Visma, of een ander team zoeken. Per 1 april liep Leerdams contract af, al lopen de gesprekken over een verlenging wel nog steeds bevestigde Jumbo-Visma aan Sportnieuws.nl.

Tortelduifjes

Ook de vriend van Jutta Leerdam nam op sociale media de tijd om stil te staan bij hun jubileum. Jake Paul raapte de leukste foto's van hen bij elkaar en plaatste er een liefdesgedicht bij. "Een jaar met jou, het was zo leuk. Ik ben verliefd sinds dag één, maar de herinneringen en het verhaal zijn net begonnen. Alles wat ik nodig heb, is dat je weet dat ik gewonnen heb", tikte Paul erbij.

"Door jou voelen mijn regenachtige dagen zonnig aan", ging Paul verder. "Ik hou van elk moment met jou, zelfs in stilte zitten. Zolang jij er bent, ben ik oké. Ik word elke dag meer verliefd op jou. Dus op nog veel meer mijn lieverd, mi amor", sloot hij af. Leerdam reageerde daar weer onder: "Hou zoveel van je."

Paul vs. Tyson

Jake Paul is in volle voorbereiding op zijn gevecht met bokslegende Mike Tyson. Op 20 juli betreden de Amerikanen de ring en dan is Tyson inmiddels 58 jaar oud. De dreigtaal over en weer is al in volle gang. "Hij kan mijn oor niet afbijten als ik zijn tanden eruit sla", lachte Paul onlangs.