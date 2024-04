Rico Verhoeven hoeft niet te vechten met vriendin om verbouwing van nieuw droomhuis: 'We hebben dezelfde smaak'

Rico Verhoeven krijgt gelukkig geen ruzie met zijn vriendin Naomy van Beem vanwege de verbouwing van hun nieuwe droomhuis. De kickbokser vindt het juist heel leuk om samen bezig te zijn met de inrichting ervan: 'je kunt er echt je ei in kwijt'.

Het stel kocht vorige maand een nieuw huis in Amsterdam. Naar aanleiding van de opening van een nieuwe sportschool van Verhoeven sprak RTL Boulevard met hem. De wereldkampioen liet zich daar ook uit over de voortgang in zijn droomhuis.

"Het is wel echt een droomlocatie aan het water", aldus Verhoeven die de precieze locatie niet wil verklappen. "Het is echt een droom waarin je ook je ei kwijt kan." De samenwerking met zijn vriendin tijdens de verbouwing en inrichting van het huis verloopt ook soepel. "We hebben dezelfde smaak, dus meubels uitzoeken is easy. Zo is shoppen zelfs nog leuk."

Rico Verhoeven wil mensen inspireren met nieuwe sportschool Rico Verhoeven opent nieuwe sportschool in Rotterdam en Sportnieuws was erbij. Bekijk de reportage.

Door de verbouwing en andere projecten van de 35-jarige kickbokser zal hij binnenkort nog niet in de ring verschijnen. De zwaargewichtkampioen vertelde voor de camera's van Sportnieuws.nl dat hij graag nog even wacht met zijn volgende gevecht.

"Ik hoop einde van het jaar weer de ring te betreden. Dit zat wel kort op elkaar met mijn gevecht in november en de grand prix in maart. 35 ben ik nu, dus je wordt toch een dagje ouder. Ik vind het wel fijn om ook met andere dingen bezig te zijn tussen mijn gevechten door. Dus het kickboksen vind ik super leuk om te doen, maar het ondernemen en acteren is ook genieten. Er gaan ook daarin weer leuke dingen aankomen."

Verhoeven heeft in ieder geval al een goed startbudget voor de verbouwing. 'The King of Kickboxing' won namelijk 500.000 dollar met zijn overwinning op de Glory Grand Prix in Arnhem.