Schaatsinfluencer Pien Hersman ondergaat metamorfose: 'Meid wat leuk'

De lente is begonnen en dus zijn de schaatsen weggestopt in de kasten. Tijd dus voor schaatsers om te genieten van een welverdiende vakantie. Dat doet ook Pien Hersman, die naast haar carrière bij Team IKO ook influencer is. Zij had tijd om haar nagels eens te voorzien van een mooie decoratie en verfde ze haar haren.

Op Instagram plaatste de 20-jarige Hersman, die meer dan 750.000 volgers heeft, een fotoreeks van de maand maart. Zo heeft ze een nieuwe cap, probeerde ze een nieuw recept en paste ze haar haarkleur aan. Hersman is nu weer een brownie (achtste slide), terwijl ze hiervoor blond was. 'Meid wat leuk', reageert een van haar volgers onder de post.

Hersman paste ook haar nagels aan. Die zijn nu voorzien van roze met wit en glitters. Misschien inspiratie opgedaan bij teamgenote Joy Beune, die speciaal voor de WK allround haar nagels goud lakte. Met resultaat. Beune werd wereldkampioen allround. Wellicht een ideetje voor Hersman om de volgende keer voor helemaal goud te gaan.

'Dan ga ik er weer mee aan de slag': Joy Beune wil vaker haar nagels goud lakken na succes bij WK Joy Beune viel in de laatste weken van het schaatsseizoen niet alleen op door haar goede prestaties op de schaatsbaan, maar ook door haar zelfvertrouwen. Zo lakte de 24-jarige schaatsster haar nagels goud voorafgaand aan het winnen van de wereldtitel allround. Het was een uit de hand gelopen grap, maar Beune vertelt tegen Sportnieuws.nl dat ze dit vaker van plan is.

Dochter van NOS-commentator

Pien Hersman heeft het schaatsen niet geleerd van een vreemde. Haar vader Martin Hersman stond zelf ook op de ijzers. Zijn specialiteiten was de 1500 meter, waar hij ook brons op won op de WK afstanden in 1996 in Hamar. Ook was er brons bij de EK allround in hetzelfde jaar in Heerenveen. Hersman senior pakte verder nog een bronzen medaille op de 1000 meter bij de WK afstanden in 1997 in het Poolse Warschau. Tegenwoordig is hij NOS-commentator. Haar moeder is oud-schaatsster Colette Zee.