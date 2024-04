Jake Paul begrijpt angst Mike Tyson: 'Ik ben ook wel een beetje bang'

Mike Tyson en Jake Paul gaan spoedig tegen elkaar vechten en beide heren blijken toch wat nerveus. Eerder gaf de legende van de bokssport al aan dat hij bang was voor het gevecht met Paul, maar ook de vriend van Jutta Leerdam zegt nu dat hij best angstig is.

"Ik weet dat ik dit aankan", is Paul zelfverzekerd over zijn gevecht in de podcast die hij maakt. "Ik snap niet waarom mensen denken dat ik niet ga winnen. Natuurlijk is Tyson wel concurrentie, maar ik ben jonger, scherper en ik sla harder dan hij. Ik kan ook nog eens zijn klappen incasseren. Al ben ik natuurlijk wel een beetje bang, want het is wel Mike Tyson waar we over praten. Als ik tegenover me kijk in die ring zal ik waarschijnlijk een 'Wauw-moment' hebben. Dat idee dat ik echt tegen Mike Tyson ga vechten."

'Ik ben doodsbang': Mike Tyson (57) vreest voor gevecht met Jake Paul (27) Mike Tyson neemt het in juli van dit jaar op tegen Jake Paul in de ring. In aanloop naar dat gevecht zegt de 57-jarige voormalig bokser 'doodsbang' te zijn. "Maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang."

Doelen

Voor Paul zijn een aantal dingen belangrijk in de werkwijze hoe hij hogerop is gekomen. Volgens de voormalig Youtuber heeft hij het gevecht terecht gekregen door twee belangrijke voorwaarden. "Het is zeker hard werken, maar vooral in jezelf geloven. Ik manifesteer zo veel en noem mijn doelen de hele tijd hardop. Je moet constant benoemen waar je aan wilt gaan werken."

Tortelduifjes Jake Paul en Jutta Leerdam ruziën over gezichtstattoo: 'Lijkt me geen goed idee' Jake Paul en Jutta Leerdam zijn het nog niet echt met elkaar eens wat betreft de tattoo die de Amerikaan op zijn gezicht wil. Voor zijn gevecht met Mike Tyson wil Paul ook een facetattoo, maar Leerdam is het daar niet mee eens. Of Paul daar een boodschap aan heeft is nog maar te bezien.

'Ik ben doodsbang'

Ook Tyson gaf eerder al aan dat hij angstig is voor het gevecht met Paul, maar de bokslegende zegt ook dat dit niet heel lang duurt. "Deze gast wil mij pijn doen. Nu ben ik doodsbang, maar naarmate het gevecht dichterbij komt, word ik minder bang. Dit is de realiteit. In de realiteit ben ik onverslaanbaar." Op 20 juli staan Tyson en Paul tegen elkaar in de ring tijdens een evenement dat exclusief wordt uitgezonden op Netflix.