Suzanne Schulting geniet met bijzonder apparaat van de zon, Rico Verhoeven slooft zich uit met Pasen

Het is Pasen en dat betekent dat overal de eitjes op tafel kunnen en mensen kunnen genieten van tijd met de familie. Zo ook onze nationale sporthelden. Een overzicht van hoe sporters als Rico Verhoeven en Suzanne Schulting Pasen vieren.

Schulting is nog altijd aan het revalideren van haar gebroken enkel die ze opliep tijdens het WK shorttrack twee weken geleden. Ze is inmiddels geopereerd en moet er alles aan doen om weer op krachten te komen. Zelfs Eerste Paasdag is geen 'rustdag', al kan ze wel goed genieten. Terwijl een apparaat haar spieren verzorgt, ligt ze lekker in het zonnetje. En ze eet ook nog een (gebakken) eitje.

Met schokjes in haar been worden de spieren van Suzanne Schulting weer getraind, ook met Pasen. ©Instagram Suzanne Schulting

En omdat het een feestdag is, trakteert Schulting zichzelf op een gebakken eitje met zalm en avocado. ©Instagram Suzanne Schulting

Rico Verhoeven slooft zich uit

Kickbokser Rico Verhoeven is een echte familieman. Als hij niet hoeft te vechten is hij graag een goede vader voor z'n kinderen. En als het Pasen is en hij zich niet hoeft te houden aan een streng dieet, dan pakt hij uit. Dat is te zien aan de feestelijk gedekte tafel in huize Verhoeven.

De gedekte Paastafel bij Rico Verhoeven thuis. ©Instagram Rico Verhoeven

Kjeld Nuis en Patrick Roest bij Feyenoord

Kjeld Nuis en Patrick Roest vieren de zondag van Pasen het liefst met sport. Niet zelf, de schaatsers hebben immers vakantie. Nee, ze zijn samen met (hun?) kinderen naar de Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord tegen FC Utrecht. Zij zagen een fantastische wedstrijd, want Feyenoord kwam 2-0 achter in de eigen Kuip en won de wedstrijd alsnog.

Kjeld Nuis en Patrick Roest gingen samen naar Feyenoord - FC Utrecht op Eerste Paasdag. ©Instagram Kjeld Nuis

Iets minder feestelijk dan de tafel van Verhoeven, maar desalniettemin leuk gedekt, is de tafel van Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden. De servetjes maken het af. Voetbalcultheld Pieter 'The Champ' de Jongh houdt de paasboodschap simpel: hij en zijn hondje Pablo wensen de volgers een zalig Pasen.

©Instagram Shanice van de Sanden