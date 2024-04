Tiesj Benoot met kleine oogjes van start in Waalse Pijl na geboorte dochter: 'Was de hele dag in het ziekenhuis'

Tiesj Benoot stond woensdag met kleine oogjes aan de start van de Waalse Pijl. Dat kwam niet doordat hij zijn derde plaats in de Amstel Gold Race flink heeft gevierd. Nee, de Belg bracht de dinsdag de hele dag door in het ziekenhuis. Bij Visma | Lease a Bike betekent dat meestal weinig goeds, maar in het geval van Benoot was het juist wel positief.

Benoot is dinsdagavond namelijk voor de tweede keer vader geworden. Zijn vrouw Fien is bevallen van een dochtertje genaamd Loes. Het was een lange dag voor de Belgische renner: "Ik was de hele dag in het ziekenhuis voor de geboorte. Veel heb ik niet geslapen, maar dat is bijzaak."

De Belgische renner rijdt woensdag gewoon mee in de Waalse Pijl, maar zit er niet op te wachten om lang na de finish ook te blijven: "Ik ben dankbaar dat ik vandaag kan starten en vanavond terug naar m'n vrouw en dochtertje kan"

Benoot lichtpuntje in moeizaam voorjaar Visma

Benoot zorgde met zijn derde plaats in de Amstel Gold Race voor een klein beetje positief nieuws bij Visma, want de eerste maanden van het seizoen stonden vooral in het teken van pech en blessures.

Kopmannen Jonas Vingegaard en Wout van Aert kwamen snoeihard ten val in het voorjaar en het is nog de vraag wanneer zij weer terug zullen keren op de fiets. De Deense tweevoudig Tour de France-winnaar liep twee weken geleden zware verwondingen op bij zijn val in de Ronde van Baskenland en kon pas dinsdag het ziekenhuis verlaten. Van Aert miste de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix door een harde val in Dwars door Vlaanderen.